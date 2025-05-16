Свідчення Свинарчука можуть стати вироком для Порошенка, — експерт

Інформація про затримання в Іспанії експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського-Свинарчука, кума та бізнес-партнера Петра Порошенка, може мати серйозні наслідки для лідера "Євросолідарності". Ексчиновник може дати свідчення щодо масштабного розкрадання української "оборонки" 2014—2015 рр., що призведе до кримінального переслідування вже самого Порошенка. Про це пише блогер Сергій Іванов.

"Коли Свинарчука екстрадують, почнеться новий етап у житті Петра, адже коли заговорить Свинарчук і розповість про всі схеми в обмін на угоду зі слідством, Порошенко сяде", — написав блогер Сергій Іванов у своєму дописі.

Журналіст називає Олега Гладковського кумом, бізнес-партнером та спільником Порошенка.

"Після перемоги "гетьмана" на виборах 2014 року, він призначив Гладковського першим заступником секретаря РНБО, передавши за фактом контроль над оборонно-промисловим комплексом. Саме за часів Петра Олексійовича, через "Укроборонпром" постачали контрабандні запчастини, які перепродавалися державі з націнкою 200–300%. А Порошенко це все покривав, бо це його кум і також його бізнес. Гладковський-Свинарчук – символ казнокрадства в оборонці", — зазначає блогер.