"Потрібен розголос та посилення санкцій проти рф за злочини проти українських дітей", — Віцеспікерка Олена Кондратюк зустрілася з баронесою Геленою Кеннеді

Наразі Україні вдалося повернути додому з окупації понад 1300 дітлахів

Під загрозою зміни української ідентичності на російську на тимчасово окупованих Росією територіях України перебувають 1,6 млн дітей. Ще понад 10 тис. дітей пройшли через так звані "табори перевиховання".

Про це заявила Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка з українською парламентською делегацією перебуває з візитом у Великій Британії.

Фото: пресслужба Апарату Верховної Ради України

Віцеспікерка обговорила ситуацію із захистом прав примусово депортованих українських дітей під час зустрічі в Парламенті Сполученого Королівства з баронесою Геленою Кеннеді. Вона є співголовою міжнародної експертної групи високого рівня в ініціативі Президента України Bring Kids Back UA.

"Подякувала баронесі за її небайдужість та активну діяльність в цій ініціативі в межах Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Дуже добре, що ми маємо такий сильний голос на міжнародній арені в особі баронеси Гелен Кеннеді", — зазначила Олена Кондратюк.

Фото: пресслужба Апарату Верховної Ради України

Вона нагадала, що офіційно відомо про 19 546 українських дітей, яких фактично викрала Росія.

"Завдяки спільним зусиллям вже вдалося повернути 1307 дітей. На жаль, встановлення обставин депортації українських дітей ускладнюється з кожним днем, оскільки Росія навмисно приховує свої злочини. Більше того Росія активізує кампанію з "перевиховання" українських дітей у своїх військово-патріотичних таборах. За різними даними через ці табори вже пройшли 10-12 тисяч наших дітей", — повідомила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка акцентувала, що під загрозою заміни української ідентичності на російську (індоктринації) та мілітаризації загалом перебувають 1,6 мільйона дітей на тимчасово окупованих територіях.

"Потрібен постійний розголос та посилення санкцій проти РФ саме за злочини проти українських дітей, які є проявами геноциду", — наголосила Олена Кондратюк.