Вцілів у двох світових війнах та став частиною легенд: де в Україні знаходиться незвичайний будинок-корабель

Ця будівля є "родзинкою" архітектурних пам’яток міста

В Україні чимало унікальних архітектурних об’єктів, кожен із яких зберігає свою історію та привертає увагу незвичайним зовнішнім виглядом. У Луцьку, наприклад, є будинок, що розтягнувся майже на два кілометри, а у Чернівцях – незвичайний будинок-корабель.

"Телеграф" вирішив показати, як виглядає ця будівля та що відомо про її будівництво. Будинок-корабель є "родзинкою" серед архітектурних пам’яток Чернівців.

Як виглядає будинок-корабель у Чернівцях і що про нього відомо

Будинок-корабель у Чернівцях – одна з найвідоміших архітектурних пам’яток міста, розташована на перехресті вулиць Головної та Шолом-Алейхема. Його незвичайна форма нагадує морське судно: звужений фасад, спрямований на південь, нагадує носа корабля, просторий балкон на другому поверсі — палубу, а невелика вежа — щоглу.

Як виглядає будинок-корабель у Чернівцях

Цей будинок по праву вважається однією з найвідоміших архітектурних перлин Чернівців. Побудований у 1908 році, він оточений безліччю історій та версій про своє походження. За однією з них проєкт будівлі розробив архітектор Еліас Папст, а втілив у життя — Юліус Бохнер. Ця будівля стала першим кам’яним будинком, побудованим наприкінці XIX століття, багато хто досі називає його "Шифа", що в перекладі з німецької означає "корабель".

Будинок-корабель в Україні

Фасад незвичайної будівлі декорований фонтаном у вигляді голови лева, що знаходиться в носовій частині, а по периметру знаходяться міфічні істоти — грифони, що символізують пильність. Будинок також поєднує різні ліпні елементи, рослинний і геометричний орнамент.

Фасад будинку прикрашають грифони та фонтан із головою лева

Як говорить історія, будинок-корабель гідно пережив безліч випробувань. На його долю не вплинули ні Перша, ні Друга світові війни. Хоча в 1930-х роках було зроблено конструкцію будинку, а в післявоєнний період радянська влада заборонила приватну власність, знищила частину ліпнини й навіть встановила грати на фасаді будівлі, однак у 1970 році їх прибрали.

Будинок-корабель вцілів під час двох світових воєн

Щодо історії створення будинку, то в місті існує легенда про двох братів, які дуже любили море. Один із них був морським капітаном, а інший — фінансистом. Бувши на пенсії, не маючи сім’ї та дітей, вони вирішили прожити кінець життя разом і збудували будинок, що нагадує корабель, щоб згадувати про морські подорожі.

А ще існує легенда, що будинок-корабель було збудовано на знак поваги та пам’яті загиблих на знаменитому "Титаніку". До 1940-х років Чернівці були частиною Румунії, а після трагедії на території Європи почали зводити будинки-кораблі.

Як виглядає будинок-корабель в Україні

Також ходить легенда, що місцевий шляхтич у підземеллі будинку сховав свої багатства, але знайти їх зможе лише той, хто розгадає загадку. Але що це за загадка — ніхто не знає.

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