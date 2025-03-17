Більше за "китайську стіну" у Дніпрі: який вигляд має будинок у Луцьку, який розтягнувся майже на два кілометри

Цей будинок будували 11 років

Багатоквартирні будинки зазвичай мають кілька під’їздів. Однак у деяких містах зустрічаються справжні гіганти, які простягаються на кілометри, об’єднуючи сотні під’їздів та тисячі квартир. Такі будинки стають знаковими об’єктами та привертають увагу не лише місцевих мешканців, а й туристів.

Раніше ми розповідали про найдовшу житлову споруду в Дніпрі, відому як "китайська стіна", яка розтягнулася майже на кілометр. Однак в Україні є ще більш вражаюча будівля, яка заслуговує на окрему увагу. Це житловий будинок у Луцьку, який за своїми розмірами значно перевищує дніпровський аналог.

Цей будинок розташовано одразу два на двох проспектах — Соборності та Молоді. Його загальна довжина становить 1,75 км, а з урахуванням усіх відгалужень – 3 265 метрів. Зведення цього грандіозного житлового комплексу почалося 1969 року, а завершилося лише 1980-го. Будували будинок поетапно. Кожен новий блок здавався в експлуатацію та заселявся у міру готовності.

Будівництво перших під’їздів. Фото: modernism.in.ua

Проєкт будівлі розробили архітектори Ростислав Метельницький та Василь Маловиця. З висоти пташиного польоту цей житловий комплекс із 38 багатоповерхівок, висота яких варіюється від п’яти до дев’яти поверхів, нагадує бджолині стільники. Саме тому серед місцевих жителів він отримав неофіційну назву "будинок-вулик".

"Дом-вулик" у Луцьку

Масштаби будинку вражають: у ньому налічується 120 під’їздів та 3000 квартир, у яких проживає близько 10 000 осіб.

Будинок настільки великий і його будова настільки заплутана, що пройти дворами від одного краю до іншого без ризику заблукати під силу лише місцевим жителям. Щоб подолати цей шлях пішки, потрібно близько години, а на громадському транспорті кілька зупинок.

Через свою особливість будинок має кілька юридичних адрес.

Гуляючи поряд з будинком, важко усвідомити його масштаби

Щоб побачити цей будинок у всій красі, найкраще глянути на нього з висоти. Але навіть гуляючи вздовж його фасадів, важко одразу усвідомити його величезні масштаби. Про те, що це справді найдовший будинок в Україні, нагадують лише сполучні арки та різні фасади окремих блоків, збудованих у різні роки. Цей житловий гігант не тільки став унікальною архітектурною пам’яткою Луцька, але й досі залишається одним із найнезвичайніших будинків у світі.