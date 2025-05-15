Бургери за 15 центів та унікальна система обслуговування: як виглядав перший у світі ресторан McDonald’s

Відкриття ресторану стало справжньою революцією у сфері харчування

Мережа швидкого харчування McDonald’s, яка вперше з’явилася у Києві у 1997 році, стала однією з найпопулярніших фастфуд-імперій у світі. Її заснували Моріс та Річард Макдональди, але світовим гігантом компанію зробила інша людина.

Рівно 85 років тому, 15 травня 1940 року, брати Макдональди відкрили перший ресторан McDonald’s, назавжди змінивши концепцію швидкого харчування. "Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядав перший ресторан і що у ньому було особливого.

Як виглядав перший ресторан McDonald’s

Перший ресторан мережі McDonald’s з’явився у містечку Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія). Це був невеликий заклад, але з широким асортиментом страв (25 позицій), де були ребра барбекю, бутерброди з яловичиною та свининою, а також охолоджені напої.

McDonald’s заснували Моріс та Річард Макдональди

Пізніше, 1948 року брати радикально перебудували ресторан і створили першу версію фастфуду, розробивши систему швидкого обслуговування "Speedee Service System". Вони скоротили меню, зробивши акцент на простоті, низьких цінах і швидкості видачі страв. Саме "другий формат" ресторану став прообразом майбутніх закладів McDonald’s. Тоді гамбургери продавалися за 15 центів та швидко завоювали популярність серед населення.

Як виглядав перший ресторан McDonald’s

У 1953 році брати Макдональди продали першу франшизу на ресторан у Феніксі, потім почали продавати франшизи на всю концепцію ресторану, включаючи швидку систему обслуговування, яка стала основою фастфудної індустрії. А через рік Моріс та Річард продали бізнес Рею Кроку за 2,7 мільйона доларів.

Брати Макдональди створили "Speedee Service System"

Бізнесмен, отримавши повні права на компанію, активно займався уніфікацією всіх елементів ресторанів. І його скрупульозність і внесок у рекламу принесли свої результати, тому що, ставши акціонерною компанією, акції McDonald’s почали стрімко зростати, а ресторани один за одним відкриватися по всьому світу.

Перший ресторан McDonald’s Рея Кроку

"Телеграф" писав раніше, яким було відкриття першого в СРСР McDonald’s 35 років тому та які були ціни. За день його обслужили 30 тисяч людей.