Завдяки йому село вижило під час голоду: як виглядає найдовший дерев’яний міст України

Довжина цього мосту становить понад 240 метрів

В Україні багато унікальних місць, кожне з яких зберігає свою історію. У Києві можна прогулятися легендарним "Чортовим мостом", а в Полтавській області – пройтися найдовшим дерев'яним мостом у нашій країні. Йому майже 100 років і він зберігає багато секретів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає найдовший дерев’яний міст України й що відомо про його будівництво. Ми дізналися деякі цікаві факти.

Як виглядає найдовший дерев’яний міст України

Унікальний дерев’яний міст, розташований у селі Каплинці Полтавської області, перетинає річку Удай та вражає своєю довжиною — понад 240 метрів. За даними у відкритих джерелах, міст був зведений наприкінці XIX століття, проте місцеві жителі запевняють, що переправа з’явилася 1933 року. Тоді її збудували, щоб скоротити шлях до міста Пирятин, що за 17 км від села Каплинці.

Дерев’яні мости на околицях Пирятина, Фото: Українська правда

Міст простягається над звивистою річкою Удай, але водоймище у цьому місці утворює безліч лиманів та заплавних ділянок, тому більша частина території неподалік населеного пункту вкрита болотами.

Міст побудований над річкою Удай

Як повідомляє видання "Gazeta", колись Каплинці були великим і розвинутим селом — у минулому столітті там проживало близько 1500 осіб, активно працював колгосп. Дерев’яну переправу почали будувати 1933 року, щоб мешканцям було простіше долати шлях до Пирятина. Згідно з інформацією за 2024 рік, зараз у селі живе близько 350 мешканців, але дорога до населеного пункту, як і раніше, у занедбаному стані, там ледве проїжджаю автобуси. Мешканці з цього приводу обурюються, тому користуються мостом, але лише пішки чи велосипедами, автомобілем там проїжджати небезпечно.

Як виглядає найдовший дерев’яний міст України

Як розповіла староста села Віра Шурхало, дерев’яний міст було збудовано зусиллями самих мешканців. Роботи велися одночасно з обох берегів, до будівництва навіть залучали людей із сусідніх сіл. Спочатку насипали дамбу завдовжки близько 200 метрів, а згодом вручну зводили переправу. За розповідями старожилів, у процесі використовували палі заввишки до 20 метрів, а сам міст досягав 12 метрів заввишки.

Найдовший міст України з висоти пташиного польоту

Але під час Другої світової війни дерев’яний міст зруйнували німці, коли відступали. Щоправда, його швидко відремонтували й на той момент ширина переправи становила до 8 метрів, там була проїжджа частина та зона для пішоходів. Але зараз його ширина – 4 метри.

Де знаходиться найдовший міст України

Староста села також розповіла, що під час Голодомору цей міст врятував мешканців села, бо на його будівництво робітникам давали пайки, заради цього місцеві йшли допомагати.

Цей міст врятував мешканців села від голоду

"Його збудували, щоб люди виживали. За часів Голодоморів у Каплинцях померло 27 людей. Але кажуть, що це вже в голод після війни. У 1933 році померлих, переказують, не було", — зазначила жінка.

Звичайно ж, за довгі роки міст занепав, на ньому з’явилися аварійні ділянки, але небайдужі жителі не стали залишати це без уваги. У липні 2024 року, як повідомляв Національний природний парк "Пирятинський", найдовший міст України було відремонтовано.

Дерев’яний міст у 2024 році трохи відремонтували

"Ремонт мосту сьогодні — це добра, щира, безкорислива справа небайдужих до його долі людей", — йдеться у повідомленні.

Жителі села відремонтували міст своїми зусиллями

"Телеграф" писав раніше, де у Києві був найдовший міст у Європі. Ми довідалися, як склалася його доля.