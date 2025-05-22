Уцелел в двух мировых войнах и стал частью легенд: где в Украине находится необычный дом-корабль

Это здание является "изюминкой" архитектурных памятников города

В Украине немало уникальных архитектурных объектов, каждый из которых хранит свою историю и привлекает внимание необычным внешним видом. В Луцке, например, есть дом, растянувшийся почти на два километра, а в Черновцах — необычный дом-корабль.

"Телеграф" решил показать, как выглядит это здание и что известно о его строительстве. Дом-корабль является "изюминкой" среди архитектурных памятников Черновцов.

Как выглядит дом-корабль в Черновцах и что о нем известно

Дом-корабль в Черновцах — одна из самых узнаваемых архитектурных достопримечательностей города, расположенная на пересечении улиц Главной и Шолом-Алейхема. Его необычная форма напоминает морское судно: суженый фасад, направленный на юг, напоминает нос корабля, просторный балкон на втором этаже — палубу, а небольшая башня — мачту.

Как выглядит дом-корабль в Черновцах

Этот дом по праву считается одной из самых узнаваемых архитектурных жемчужин Черновцов. Построенный в 1908 году, он окружен множеством историй и версий о своём происхождении. По одной из них, проект здания разработал архитектор Элиас Папст, а воплотил в жизнь — Юлиус Бохнер. Это здание стало первым каменным домом, построенным в конце XIX века, многие его до сих пор называют "Шифа", что в переводе с немецкого означает "корабль".

Дом-корабль в Украине

Фасад необычного здания декорирован фонтаном в виде головы льва, что находится в носовой части, а по периметру находятся мифические существа — гриффоны, символизирующие бдительность. Дом также сочетает в себе различные лепные элементы, растительный и геометрический орнамент.

Фасад дома украшают гриффоны и фонтан с головой льва

Как гласит история, дом-корабль достойно пережил множество испытаний. На его судьбу существенно не повлияли ни Первая, ни Вторая мировые войны. Хотя в 1930-х годах была произведена конструкция дома, а в послевоенный период советская власть запретила частную собственность, уничтожила часть лепнины и даже установила решетку на фасаде здания, однако в 1970 году ее убрали.

Дом-корабль уцелел во время двух мировых войн

Что касается истории создания дома, то в городе существует легенда о двух братьях, которые очень любили море. Один из них был морским капитаном, а другой — финансистом. Будучи на пенсии, не имея семьи и детей, они решили прожить конец жизни вместе и построили дом, напоминающий корабль, чтобы вспомнить о морских путешествиях.

А еще существует легенда, что дом-корабль был построен в знак уважения и памяти погибших на знаменитом "Титанике". До 1940-х годов Черновцы были частью Румынии, а после трагедии на территории Европы стали строить дома-корабли.

Как выглядит дом-корабль в Украине

Также ходит легенда, что местный шляхтич в подземелье дома спрятал свои богатства, но отыскать их сможет только тот, кто разгадает загадку. Но что это за загадка — никто не знает.

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