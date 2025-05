Від скромного хлопця з Києва до мільярдера у США: як виглядає засновник WhatsApp і що про нього відомо

Ян реалізував свою "американську мрію"

Чимало підприємців, які зуміли стати доларовими мільярдерами, народилися в Україні, проте свою кар’єру розвивали за кордоном. Серед них власник необанку Revolut Влад Яценко, а також Ян Кум — засновник популярного месенджера WhatsApp.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає українець, який подарував світові мобільний додаток WhatsApp і яким був його шлях до успіху. Ми довідалися про Яна деякі цікаві факти.

Ян Кум — що відомо про засновника WhatsApp

Американський підприємець Ян Кум народився 24 лютого 1976 року в Києві в єврейській родині й був єдиною дитиною. Його батько працював будівельником, а мати була домогосподаркою. Сім’я жила досить скромно і незабаром переїхала до Фастова Київської області, де Ян здобув середню освіту.

У 1992 році, коли юнакові було 16 років, разом із мамою та бабусею він емігрував до США. Життя в Маунтін-В’ю в Кремнієвій долині (Каліфорнія) було досить складним. Як повідомляє Diaspora, Ян навчався та паралельно підробляв прибиральником у магазині, але грошей все одно не вистачало і сім’ї доводилося звертатися за соціальною допомогою, отримувати талони на їжу.

Ян Кум емігрував до США у 16 років, Фото: Getty Images

Таке життя на межі бідності, ймовірно, підштовхнуло Яна активно діяти, щоб швидше стати на ноги. Юнак вивчив англійську мову та програмування, яким захоплювався ще зі школи. Завдяки своїй цілеспрямованості він став студентом університету Сан Хосе, але через рік покинув його, бо знайшов роботу, про яку мріяв.

Ян Кум народився у Києві, Фото: Getty Images

Кум став співробітником компанії Yahoo, завдяки якій покращив свої знання, навички, вивчив інтернет-індустрію та завів корисні знайомства. Щобільше, Яну вдалося заробити півмільйона доларів. І цього капіталу було достатньо, щоби спробувати реалізувати свій власний проєкт.

У 2009 році разом з найкращим другом Браяном Ектоном у нього народилася ідея стартапу — мобільний додаток WhatsApp, який спрощував комунікацію один з одним. Спочатку їх проєкт не був гідно оцінений, але менш ніж за 5 років "вибухнув" і привернув увагу більш ніж 400 мільйонів користувачів. Це був колосальний успіх, адже WhatsApp став найпопулярнішим месенджером у світі.

Ян Кум створив WhatsApp у 2009 році, Фото: Getty Images

Такий успіх привернув увагу компанії-гіганта Facebook. Щоб усунути конкурента, Марк Цукерберг викупив у Яна WhatsApp за 19 мільярдів доларів. Але до 2018 року українець був головним виконавчим директором компанії та входив до Ради директорів Facebook, як і його друг Браян. Але підприємці невдовзі пішли з компанії через різні погляди на її політику.

Брайан Ектон, Фото: Getty Images

Після звільнення Ян заявив, що хоче відпочити й розвиватиме свою колекцію автомобілів "Porsche". Підприємець оселився у місті Санта-Клара та зустрічався з українською моделлю Евеліною Мамбетовою, але незабаром пара зі скандалом розлучилася.

Відомо також, що Ян Кум активно займається благодійністю. За даними Forbes, українець єврейського походження у 2019-2020 роках пожертвував для єврейських благодійних організацій у США, Східній Європі та Ізраїлі близько 140 мільйонів доларів. Зокрема, кошти у сумі 17 мільйонів доларів було перераховано на рахунок асоціації European Jewish Association, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії допомагала українським біженцям продуктами, житлом, медичною допомогою.

Українець Ян Кум став мільярдером, Фото: Getty Images

Україні також допомогла організація Federation of Jewish Communities of the CIS, якій Ян пожертвував понад 10 мільйонів доларів. Її представники надали автомобілі "швидкої" допомоги, щоби проводити евакуацію українців із зони активних бойових дій.

У 2024 році, як повідомляють ЗМІ, засновник WhatsApp Ян Кум придбав замок Шато-де-ла-Гаруп, розташований на Лазурному березі Франції. Раніше він належав покійному російському олігарху Борису Березовському. Угода коштувала українцеві 65 мільйонів євро.

Ян Кум пожертвував великі суми на благодійність, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, хто з українських олігархів має мільярди. Їхня кількість значно зменшилася порівняно з 2022 роком.