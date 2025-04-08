Мама Маска давно є відомою медійною особистістю

Одіозний мільярдер Ілон Маск народився в сім’ї канадської моделі Мей Халдеман і південноафриканського бізнесмена Еррола Маска, який зганьбився через любов до Путіна. Мама американського підприємця давно побудувала блискучу кар’єру і навіть зараз у свої 76 років продовжує вести публічне життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Мей Маск і що відомо про її життя. Ми дізналися цікаві подробиці.

Мей Маск — що відомо про маму мільярдера Ілона Маска

За плечима Мей Маск (Халдеман — дівоче прізвище) досить насичене життя, зі своїми злетами та падіннями. Народилася вона у 1948 році у місті Реджайна (Канада), а потім із родиною переїхала до Південної Африки.

Мей Маск у дитинстві з батьками, Фото: ua.news

З дитинства мама Ілона Маска виявляла інтерес до точних наук, добре навчалася у школі, але у 15 років вирішила, що хоче стати моделлю та почала у цьому напрямі свої перші кроки. У 1969 році Мей стала фіналісткою конкурсу краси "Міс Південна Африка" і стала першою в країні моделлю pluse size.

Мей Маск у 15 років почала будувати кар’єру моделі, Фото: ua.news

Попри успіх у модельному бізнесі, Мей вирішила здобути освіту і стала дієтологом. У цій сфері вона також досягла успіху, оскільки допомогла налагодити харчування тисячам людей.

Мей Маск стала успішним дієтологом, Фото: ua.news

У 22 роки Мей вийшла заміж за південноафриканського інженера Еррола Маска, якому народила трьох дітей: Ілона, Кімбал та Тоска. Але їхній шлюб виявився нещасливим. Мати мільярдера розповідала, що їй довелося жити в атмосфері постійних принижень, чоловік бив її й вперше зробив це під час медового місяця. Часто свідками їхніх конфліктів ставали діти, зокрема старший син Ілон Маск.

Мей Маск із трьома дітьми, Фото: ua.news

Але розлучитися з Ерролом жінці вдалося лише в 1979 році, життя в ПАР виявилося для неї складним, оскільки вона залишилася одна з трьома дітьми. Жили вони бідно і щоб прогодувати сім’ю, Мей доводилося багато працювати.

Мама Ілона Маска у молодості, Фото: ua.news

У 1989 році Мей Маск з дітьми вирішила повернутися до Канади, там вона паралельно працювала та здобувала вищу освіту. Попри те, що їй було за 40 років, жінка повернулася в модельний бізнес.

Мей Маск збудувала успішну кар’єру, Фото: ua.news

Коли Ілон та Кімбал вирішили запустити компанію Zip2, мати їх підтримала та допомогла скласти бізнес-план, а також презентації для інвесторів. Також Мей вклала в компанію синів понад 10 тисяч доларів, заявивши потім, що це була її найкраща інвестиція.

У 60 років мама мільярдера перестала фарбувати волосся і сивина стала її головною "фішкою", завдяки цьому їй вдалося отримати безліч вигідних контрактів з престижними брендами. А у 2019 році вона випустила книгу мемуарів "Мей Маск. Жінка, яка має план. Правила щасливого життя", де поділилася секретами свого успіху.

Мей Маск продовжує працювати моделлю, Фото: Getty Images

У такому шанованому віці Мей двічі з’являлася оголеною на обкладинках глянців. У 2011 році вона знялася без одягу з фейковим вагітним животом.

Мей Маск знялася оголеною у 63 роки.

Зараз Мей Маск 76 років і вона продовжує вести публічне життя і зніматися далі для журналів. Жінка живе у невеликій квартирі в Нью-Йорку і періодично відвідує свого сина-мільярдера в Техасі. Але, як з'ясувалося, приїжджаючи в гості до американського підприємця, він відправляє її спати в гараж.

Мей Маск жила в гаражі, коли приїжджала в гості до Ілона, Фото: Getty Images

Жінка зазначила, що попри великі статки, Ілона Маска не цікавить дорога нерухомість, і в гостях у сина її все влаштовує, хоча "тимчасове житло" важко назвати комфортним.

Як зараз виглядає Мей Маск

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