Мільйонери з "окружної": скільки заробляють і на чому їздять харківські прокурори-пенсіонери

На "суперпенсії" з бюджету йде близько 120 млрд грн на рік

Керівник Салтівської окружної прокуратури м. Харкова Руслан Скуратович за місяць отримує пенсію, що перевищує пенсійні виплати "рядовому українцю" за рік. І це окрім зарплати, яка ще суттєво більша. Не відстають від нього й інші "окружні" колеги.

"Телеграф" дослідив декларації харківських окружних прокурорів і був неабияк здивований.

А як же закон?

Максимальний розмір місячної пенсії для прокурорів в Україні наразі регулюється відразу декількома законодавчими актами. І сьогодні не мав би перевищувати 23,61 тис. грн на місяць, або 283,2 тис. на рік.

Так, Закон " Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування " після змін від 2017 року передбачає, що "Максимальний розмір пенсії, призначеної на умовах законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність" (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), не може перевищувати десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність" (станом на 01.01.2025 – 2361 грн. — Ред.).

Аналогічне положення містить і Закон " Про прокуратуру ", де також після змін 2015—2016 років чітко зазначено, що прокурорська пенсія "не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність".

Ці положення ще кілька років тому були внесені в законодавство через обурення громадськості, аби вирівняти кричущий дисбаланс у розмірі пенсійного забезпечення держслужбовців та "всіх інших" українців. Та, схоже, норми законодавства не діють на прокурорів.

Як з’ясував "Телеграф", наразі працюючі "пенсіонери" з Харківської прокуратури вказують у своїх деклараціях цифри 500, 700 і навіть майже 900 тисяч гривень отриманих пенсій на рік.

Наприклад, відкриваємо декларацію керівника Салтівської окружної прокуратури м. Харкова Руслана Скуратовича. За даними з сайту НАЗК, за 2023 рік прокурор отримав як зарплату 1 023 676 грн. При цьому пенсія 43-річного на той час прокурора склала 883 881 грн.

Цікаво, що пенсію прокурор став отримувати ще з 2021 року – тоді вона, звичайно, була меншою — "усього" 487 тисяч гривень. Втім, враховуючи інфляцію, її, так би мовити, "абсолютний" розмір не надто відрізняється від поточного.

Не відстає від свого салтівського колеги й Едуард Новіков – очільник Київської окружної прокуратури міста Харкова. Згідно з даними його декларації за 2023 рік, він перевершив Скуратовича у зарплатні (задекларувавши понад 1,5 млн грн за рік) але дещо програв у пенсії – "усього" 807 тис. грн.

А ось дані за 2023 рік Купріянова Володимира Борисовича, керівника Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова: 1,5 млн зарплати й 776 тис. пенсії.

Продовжимо вивчати декларації харківських прокурорів за 2023 рік:

Сотник Сергій Олександрович (Немишлянська окружна прокуратура) – 1,5 млн зарплати та 494 тис. пенсії.

Миргородський Едуард Олексійович (Куп’янська окружна прокуратура) – 1,4 млн грн зарплати, 458 тис. грн пенсії.

Інші окружні прокурори Харківщини, вочевидь, поки ще не заробили на пенсію. Але, судячи з їхніх зарплат (у кожного понад 1 млн грн на рік), можна прогнозувати, що незабаром кількість "елітних пенсіонерів" у харківській прокуратурі може збільшитися.

Нагадаємо, що станом на 1 січня середня пенсія в Україні, згідно з даними Пенсійного фонду, становила 5789,05 грн, або 69,5 тис. на рік.

But how?

Напрошується запитання: як, попри чіткі норми законодавства, що обмежують максимальну пенсію для прокурорів, їм вдається обходити ці обмеження? Виявляється, винні у всьому певні прогалини в положеннях законодавства, але передовсім судді, які допомагають прокурорам правильно ці положення трактувати.

Свого часу колеги з УП детально розібрали подібні кейси і виявили, що спершу такий прокурор звертається в Пенсійний фонд з вимогою нарахувати йому більшу пенсію, а отримавши відмову – оскаржує її в суді. Ну а там уже посилається не на вимоги чинного законодавства, яке обмежує максимальний розмір пенсії, а на положення застарілих законів (наприклад, на Закон "Про прокуратуру" в редакції від 2001 року, який не містив "стелю" для пенсій), мотивуючи, що саме він діяв на початок його прокурорсько-трудового шляху. У результаті судді, зазвичай, "ідуть назустріч" таким скаржникам і дозволяють перевищити чинний пенсійний "ліміт".

На кінець минулого року подібних "суперпенсіонерів" в Україні з місячною виплатою понад 23,6 тис. грн (не лише прокурорів, але й інших категорій) нараховувалося близько 24,5 тис. осіб . Відповідно, на щорічні виплати з бюджету на ці "суперпенсії" було витрачено близько 120 млрд грн.

Таємний "мерин" для прокурорського пенсіонера?

З огляду на майже мільйонні пенсії, які забезпечили собі харківські окружні прокурори, немає, в принципі, нічого дивного, що у більшості з них в деклараціях записано чимало нерухомого майна, а також недешеві автівки.

Наприклад, в декларації за 2023 рік головного героя цього тексту – салтівського окружного прокурора Руслана Скуратовича — записана AUDI Q3 Sportback 2020 року, вартість якої – близько 1 млн грн. А в його декларації за 2021 рік (коли він лише став пенсіонером) значився Mersedes-Bens GLC 220d (вартість від 2 млн грн).

Та навіть за таких зарплат і пенсій Скуратович, схоже, намагається приховати від сторонніх очей своє справжнє майнове становище.

Так, до "Телеграфу" звернулося джерело, близько знайоме з Русланом Скуратовичем, яке переконує, що у його користування та фактичній власності наразі перебуває Mercedes-Benz GLE 2021 року, який Скуратович начебто придбав восени 2022 року за 80 тисяч доларів. Причому гроші, за даними джерела, прокурор заплатив готівкою, а пізніше оформив "мерина" на матір, "забувши" внести його в декларацію, хоча увесь час користувався авто саме він.

"Після доставки та отримання автомобіля у грудні 2022 року, Mercedes-Benz GLE 2021 року зареєстровано в ТСЦ МВС Харківській області за Скуратович Євгенією Кузьмівною. Так, у власності матері Скуратовича Р. Ф. Скуратович Євгенії Кузьмівни перебував автомобіль Mercedes-Benz GLE, номерний знак АХ3888СО. Станом на сьогодні автомобіль може бути перереєстрований на третіх осіб з метою приховування", — говорить джерело видання.

Наразі редакція отримала підтвердження й з інших джерел, що згадане авто справді було зареєстровано на Євгенію Скуратович 1954 р. н., та збирається звернутися до НАЗК, аби там дали оцінку цій ситуації.

Також ми збираємося звернутися до Пенсійного фонду, аби там прокоментували, чи справді є підстави для нарахування прокурорам пенсій, розмір яких наскрізь пробиває максимальну "стелю", визначену законом. Після отримання відповідей ми обов’язково поінформуємо своїх читачів. Не перемикайтеся.