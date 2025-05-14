Познайомилися у черзі до туалету: що відомо про дружину Марка Цукерберга і як вона виглядає

Дружина програміста навчалась у Гарварді

Сьогодні, 14 травня, день народження святкує засновник компанії Meta і розробник соцмережі Facebook Марк Цукерберг. Успішному підприємцю та програмісту виповнюється 40 років. У 2008 році Марк став наймолодшим мільярдером у світі. Дружиною підприємця є американка китайського походження Прісцила Чан.

"Телеграф" розповість, чим займається дружина одного з найуспішніших програмістів світу.

Що відомо про Прісцилу Чан

Чан народилась у Массачусетсі, що у США. Її батьки були китайськими біженцями, які тікали з В'єтнаму на човнах. Навчалась у Гарвардському університеті. Там вона отримала ступінь бакалавра з біології та вивчила іспанську мову.

"Я виросла в сім'ї емігрантів, що покинули батьківщину на човні. Моя мама працювала на двох роботах все моє дитинство. Мої бабуся з дідусем не говорять англійською, тому я робила все, щоб допомогти їм орієнтуватися в новій країні", — ділилась Прісцила.

Прісцила Чан у молодості, фото Getty Images

Певний час Прісцила викладала у приватній Школі Harker. А потім вступила у медичну школу Каліфорнійського університету. Так вона отримала фах педіатра. У школі дівчина була однією з найкращих учасниць.

"В таких умовах ти поняття не маєш, який у тебе потенціал, до тих пір, поки хтось не скаже тобі, що ти можеш це зробити. Мої вчителі подарували мені можливість вступити в коледж, після коледжу — в медичну школу і в результаті стати лікарем", — розповідала вона.

З Марком дівчина познайомилась у черзі до туалету на вечірці єврейського студентського братства. У 2010 році Чан почала жити разом з Цукербергом, а через рік вони завели собаку Биста. У 2012 році Прісцила вийшла заміж за Марка. Гості думали, що йдуть вітати Чан з закінченням медколеджу, а вийшло, що потрапили на весілля.

Прісцила Чан і Марк Цукерберг одружилися у 2012 році, фото Getty Images

Також подружжя активно займається благодійністю. У 2013 році вони виділили 18 мільйонів акцій Facebook (понад $970 мільйонів) до Фонду Спільноти Кремнієвої Долини. Тоді ж вони увійшли до п'ятдесятки найщедріших філантропів. У 2014 році Цукерберги передали 25 мільйонів доларів фонду "Центр контролю захворювань" (CDC) на боротьбу з вірусом Ебола.

Прісцила Чан і Марк Цукерберг займаються благодійністю, фото Getty Images

Згодом подружжя пожертвувало 75 мільйонів доларів на будівництво реанімаційного відділення та травматологічного центру в лікарні в Сан-Франциско. Раніше Прісцилла працювала там лікарем. Подружжя також перераховувало 120 мільйонів доларів на розвиток освіти в школах у районі затоки Сан-Франциско.

Чан і Прісцила виховують двох доньок: Максиму (2015) та Августу (2017). Періодично подружжя відвідує публічні заходи. Також Цукерберг щорічно вітає дружину з днем народження у соцмережах.

Прісцила Чан і Марк Цукерберг з дітьми, фото Getty Images

Прісцила Чан і Марк Цукерберг з'являються на публіці, фото Getty Images

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