Дружина мільярдера, єдина донька Кучми, і мама його "улюбленого онука": що відомо про Олену Пінчук

Олена Пінчук живе поза тінню свого знаменитого батька

Олена Пінчук — не просто донька другого президента України Леоніда Кучми, а одна із найвпливовіших жінок країни. Вона вийшла з тіні свого батька і "зробила" своє ім’я сама. Її знають як засновницю Фонду ANTIAIDS, благодійницю, дружину медіамагната Віктора Пінчука та маму "улюбленого" внука другого президента України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Олену Пінчук і як вона виглядає. Єдина донька Леоніда Кучми двічі була у шлюбі і має тьох дітей.

Що відомо про Олену Пінчук

Народилася донька другого президента України 3 грудня 1970 року. Її мама — Людмила Кучма, яка завжди була у тіні свого чоловіка. Навчалася Олена у Дніпропетровському університеті на економічному факультеті.

Свою кар’єру Олена розпочала у компанії "Київстар", де була заступницею директора з маркетингу. У 2003 році вона заснувала фонд "АНТИСНІД" — перший в Україні приватний благодійний проєкт, який серйозно зайнявся темою ВІЛ/СНІД. Згодом, у 2017 році він змінив назву на "Фонд Олени Пінчук". До речі, у своїх кампаніях фонд залучав світових зірок. Наприклад, до України з концертами приїжджали Елтон Джон і гурт Queen, щоб підтримати боротьбу з ВІЛ.

Олена Пінчук та Елтон Джон

Олена Пінчук не раз потрапляла до рейтингів найвпливовіших українців і жінок країни. У 2010 році французьке видання La Tribune відзначило її в списку "жінок, які змінили світ". А у 2021 році вона увійшла до топ-100 найуспішніших жінок України за версією журналу НВ.

Крім того, Олена активно підтримує культурні ініціативи. Разом із чоловіком вона розвиває PinchukArtCentre — один із головних артпросторів Києва, де проходять виставки сучасного мистецтва, конкурси для молодих художників і міжнародні події.

Особисте життя Олени Пінчук

Вперше Олена вийшла заміж за народного депутата Ігоря Франчука. У пари народився первісток Роман, але подружжя розлучилося у 1997 році. У 2002 році меценатка вийшла заміж за Віктора Пінчука — політика, мільярдера та засновника фонду Victor Pinchuk Foundation. У другому шлюбі Олена народила двох дітей: Катерину та Вероніку.

Ігор Франчук

Олена Пінчук та Віктор Пінчук

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про сина Ющенка. Він був представником "золотої молоді", який відзначився дорогими авто та розкішними вечірками.