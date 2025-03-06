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Дружина мільярдера, єдина донька Кучми, і мама його "улюбленого онука": що відомо про Олену Пінчук

Автор
Наталія Дума
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Автор
Олена Пінчук - меценатка, благодійниця і одна із найвпливовіших жінок України
Олена Пінчук - меценатка, благодійниця і одна із найвпливовіших жінок України. Фото Колаж Телеграфу

Олена Пінчук живе поза тінню свого знаменитого батька

Олена Пінчук — не просто донька другого президента України Леоніда Кучми, а одна із найвпливовіших жінок країни. Вона вийшла з тіні свого батька і "зробила" своє ім’я сама. Її знають як засновницю Фонду ANTIAIDS, благодійницю, дружину медіамагната Віктора Пінчука та маму "улюбленого" внука другого президента України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Олену Пінчук і як вона виглядає. Єдина донька Леоніда Кучми двічі була у шлюбі і має тьох дітей.

Що відомо про Олену Пінчук

Народилася донька другого президента України 3 грудня 1970 року. Її мама — Людмила Кучма, яка завжди була у тіні свого чоловіка. Навчалася Олена у Дніпропетровському університеті на економічному факультеті.

Свою кар’єру Олена розпочала у компанії "Київстар", де була заступницею директора з маркетингу. У 2003 році вона заснувала фонд "АНТИСНІД" — перший в Україні приватний благодійний проєкт, який серйозно зайнявся темою ВІЛ/СНІД. Згодом, у 2017 році він змінив назву на "Фонд Олени Пінчук". До речі, у своїх кампаніях фонд залучав світових зірок. Наприклад, до України з концертами приїжджали Елтон Джон і гурт Queen, щоб підтримати боротьбу з ВІЛ.

Олена Пінчук та Елтон Джон
Олена Пінчук та Елтон Джон

Олена Пінчук не раз потрапляла до рейтингів найвпливовіших українців і жінок країни. У 2010 році французьке видання La Tribune відзначило її в списку "жінок, які змінили світ". А у 2021 році вона увійшла до топ-100 найуспішніших жінок України за версією журналу НВ.

Олена Пінчук

Крім того, Олена активно підтримує культурні ініціативи. Разом із чоловіком вона розвиває PinchukArtCentre — один із головних артпросторів Києва, де проходять виставки сучасного мистецтва, конкурси для молодих художників і міжнародні події.

Олена Пінчук та Леонід Кучма

Особисте життя Олени Пінчук

Вперше Олена вийшла заміж за народного депутата Ігоря Франчука. У пари народився первісток Роман, але подружжя розлучилося у 1997 році. У 2002 році меценатка вийшла заміж за Віктора Пінчука — політика, мільярдера та засновника фонду Victor Pinchuk Foundation. У другому шлюбі Олена народила двох дітей: Катерину та Вероніку.

Ігор Франчук
Ігор Франчук
Олена Пінчук та Віктор Пінчук
Олена Пінчук та Віктор Пінчук

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про сина Ющенка. Він був представником "золотої молоді", який відзначився дорогими авто та розкішними вечірками.

Теги:
#Президент України #Олена Пінчук #Леонід Кучма