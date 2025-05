От скромного парня из Киева до миллиардера в США: как выглядит создатель WhatsApp и что о нем известно

Ян реализовал свою "американскую мечту"

Многие предприниматели, сумевшие стать долларовыми миллиардерами, родились в Украине, однако свою карьеру развивали за рубежом. В их числе основатель необанка Revolut Влад Яценко, а также Ян Кум — создатель популярного мессенджера WhatsApp.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит украинец, который подарил миру мобильное приложение WhatsApp и каким был его путь к успеху. Мы узнали о Яне некоторые интересные факты.

Ян Кум — что известно о создателе WhatsApp

Американский предприниматель Ян Кум родился 24 февраля 1976 года в Киеве в еврейской семье и был единственным ребенком. Его отец работал строителем, а мать была домохозяйкой. Семья жила достаточно скромно и вскоре переехала в Фастов Киевской области, где Ян получил среднее образование.

В 1992 году, когда юноше было 16 лет, вместе с мамой и бабушкой он эмигрировал в США. Жизнь в Маунтин-Вью в Кремниевой долине (Калифорния) была достаточно сложной. Как сообщает Diaspora, Ян учился и параллельно подрабатывал уборщиком в магазине, но денег все равно не хватало и семье приходилось обращаться за социальной помощью, получать талоны на еду.

Такая жизнь на гране бедности, вероятно, подтолкнула Яна активно действовать, чтобы побыстрее встать на ноги. Юноша выучил английский язык и программирование, которым увлекался еще со школы. Благодаря своей целеустремленности он стал студентом университета Сан Хосе, но через год бросил его, поскольку нашел работу, о которой мечтал.

Кум стал сотрудником компании Yahoo, благодаря которой улучшил свои знания, навыки, изучил интернет-индустрию и обзавелся полезными знакомствами. Более того, Яну удалось заработать полмиллиона долларов. И этого капитала было достаточно, чтобы попробовать реализовать свой собственный проект.

В 2009 году вместе с лучшим другом Браяном Эктоном у него родилась идея стартапа — мобильное приложение WhatsApp, которое упрощало коммуникацию друг с другом. Изначально их проект не был оценен по достоинству, но менее через 5 лет "взорвался" и привлек внимание более чем 400 миллионов пользователей. Это был колоссальный успех, ведь WhatsApp стал самым популярным мессенджером в мире.

Такой успех привлек внимание и компании-гиганта Facebook. Чтобы устранить конкурента, Марк Цукерберг выкупил у Яна WhatsApp за 19 миллиардов долларов. Но до 2018 года украинец был главным исполнительным директором компании и входил в Совет директоров Facebook, как и его друг Браян. Но предприниматели вскоре ушли из компании из-за разных взглядов на ее политику.

После ухода Ян заявил, что хочет отдохнуть и будет развивать свою коллекцию автомобилей "Porsche". Предприниматель поселился в городе Санта-Клара и встречался с украинской моделью Эвелиной Мамбетовой, но вскоре пара со скандалом рассталась.

Известно также, что Ян Кум активно занимается благотворительностью. Согласно данным Forbes, украинец еврейского происхождения в 2019-2020 годах пожертвовал для еврейских благотворительных организаций в США, Восточной Европе и Израиле около 140 миллионов долларов. В частности, средства в сумме 17 миллионов долларов были перечислены на счет ассоциации European Jewish Association, которая в начале полномасштабного вторжения России помогала украинским беженцам продуктами, жильем, медицинской помощью.

Украине также помогла организация Federation of Jewish Communities of the CIS, которой Ян пожертвовал более 10 миллионов долларов. Ее представители предоставили автомобили "скорой" помощи, чтобы проводить эвакуацию украинцев из зоны активных боевых действий.

В 2024 году, как сообщают СМИ, создатель WhatsApp Ян Кум приобрел замок Шато-де-ла-Гаруп, расположенный на Лазурном берегу Франции. Ранее он принадлежал покойному российскому олигарху Борису Березовскому. Сделка обошлась украинцу в 65 миллионов евро.

