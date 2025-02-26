Став наймолодшим доларовим мільярдером-українцем: як виглядає Влад Яценко і що привело його до успіху

Довгі роки Влад проживає у Великій Британії

Підприємець Влад Яценко, який заснував необанк Revolut, який нещодавно запрацював в Україні, став наймолодшим доларовим мільярдером українського походження. Свою діяльність Влад починав з IT-сфери та зумів створити стартап, який залучив мільйони доларів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Влад Яценко та що про нього відомо. Ми дізналися, завдяки чому українському IT-шнику вдалося заробити великий капітал та заявити про себе усьому світу.

Що відомо про мільярдера Влада Яценка

Підприємець народився 1983 року в Німецькій Демократичній Республіці в сім’ї військовослужбовця. Після розпаду СРСР військовий контингент був виведений зі Східної Німеччини, тому родина Влада переїхала до міста Південне, що знаходиться на кордоні Одеської та Миколаївської областей.

Влад Яценко з дитинства захоплювався комп’ютерними технологіями

З дитинства Влад захоплювався комп’ютерними технологіями, тому вирішив здобути профільну освіту та став студентом факультету комп’ютерних наук Чорноморської філії Києво-Могилянської академії у Миколаєві. Його Влад закінчив із червоним дипломом, потім поїхав розвивати кар’єру до Європи.

Спочатку Яценко жив та працював у Польщі, потім переїхав до Лондона, займаючись розробкою програм. Там він познайомився з Миколою Сторонським, з яким разом запустив необанк Revolut, кинувши виклик традиційним банкам, які, на їхню думку, застаріли.

Влад Яценко став співзасновником необанку Revolut

Розробка та запуск стартапу супроводжувалася багатьма труднощами, але інвестори відразу повірили в успіх необанку Revolut, тому почали вкладати туди свої кошти. І з кожним роком потік клієнтів зростав. У 2018 році стартап залучив 250 млн доларів інвестицій, а станом на вересень 2024 року вони зросли до 45 млрд. Акції самого Влада Яценка оцінюються в 1,3 млрд доларів.

Влад Яценко став наймолодшим доларовим міліаредром з України

Запуск необанку Revolut став популярним, зокрема серед англійців, які часто подорожували за кордон, тому що дав можливість економити кошти. За допомогою необанку туристи могли переказувати гроші за кордон, конвертувати валюту без комісії, купувати страховку, відкривати рахунки, купувати криптовалюту і все це можна робити через додаток.

Необанк Revolut залучив до 45 млрд інвестицій

Великим попитом стартап користувався й у мігрантів, які не могли відкрити банківський рахунок через відсутність громадянства, а також у тих, хто приїжджав до Європи на заробітки та хотів відправити гроші рідним.

Щобільше, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, необанк Revolut підтримав своїх українських співробітників, а для біженців спростив відкриття рахунків, прибравши частину комісій. За перші шість місяців після початку війни фінансовою допомогою компанії скористалося 250 тисяч вимушених переселенців. Сам необанк переказав потерпілим від війни українцям близько 1,5 мільйона доларів.

Влад Яценко та його колега Микола Сторонський

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