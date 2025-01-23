Привів Путіна до влади і став його головним ворогом: як загинув Борис Березовський і як виглядає його занедбана могила

Залишивши Росію, Березовський продовжив брати участь у її політичному житті

Російський політик та бізнесмен Борис Березовський у 90-ті роки був однією з ключових постатей епохи домінування олігархічного капіталу. Його називали "Хрещеним батьком Кремля" та "Сірим кардиналом", який спочатку допоміг Путіну отримати державну владу, а потім став його запеклим опонентом.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про російського олігарха і чому він утік за кордон. Ми також дізналися про його смерть і де Борис Березовський був похований.

Що відомо про Бориса Березовського

Відомий російський політик Борис Березовський народився 23 січня 1946 року в Москві в єврейській родині, сьогодні йому могло б виповнитися 79 років. Після закінчення англійської спецшколи Березовський здобув освіту в Московському лісотехнічному інституті, а потім закінчив аспірантуру в Інституті проблем управління АН СРСР. У 1975 році він вступив до КПРС.

Борис Березовський у 90-ті роки відкрив бізнес

На початку 90-х Березовський почав займатися бізнесом, він створив компанію "ЛогоВАЗ" і на тлі дефіциту автомобілів в СРСР підприємство займалося продажем "реекспортних", тобто повернутих з-за кордону, автомашин ВАЗ. І цей бізнес виявився дуже успішним.

Березовський почав розширювати свою діяльність і водночас політичний вплив. Разом з Романом Абрамовичем він став співвласником нафтової компанії "Сибнефть", а у 1996 році брав активну участь у президентській компанії Бориса Єльцина. Після його перемоги на виборах Березовський отримав посаду заступника секретаря Ради безпеки РФ та став його ключовим радником. Потім Березовський обіймав посаду виконавчого секретаря СНД, з 1999 по 2000 рік був депутатом Держдуми, але відмовився від мандата.

Березовський та Абрамович у 1995 році стали партнерами

Як стверджував Березовський, він відіграв вирішальну роль у приході до влади Володимира Путіна, адже він познайомив його зі своїми людьми в уряді та сприяв тому, щоб його призначили директором ФСБ.

Борис Березовський підтримав Єльцина на виборах, а потім Путіна

Але незабаром після обрання президентом Росії Путіна олігарх Березовський почав відкрито критикувати його політику, назвав його законодавчі ініціативи антидемократичними та перетворився на одного з його головних ворогів. Восени 2000 року Березовський покинув Росію, оскільки проти нього відкрили кілька кримінальних справ, а також він втратив контроль над своїми активами.

Як помер політик Борис Березовський і де похований

Борис Березовський утік у Велику Британію, де продовжував брати участь у політичному житті Росії. Він продовжував критикувати російську владу та особисто Володимира Путіна, зазначаючи, що ФСБ у 1999 році влаштувала вибухи будинків у Москві, Буйнакську та Волгодонську, щоб розпочати Другу чеченську війну. У свою чергу, Путін оголосив Березовського в розшук по лінії Інтерполу за звинуваченнями в шахрайстві, відмиванні грошей, спробі насильницького захоплення влади.

Борис Березовський став затятим опонентом Путіна після його обрання

Росія вимагала від Великої Британії видати Березовського, але одержує відмову. Британська влада надала олігарху політичний притулок і видала документи на ім’я Платона Єленіна.

Борис Березовський утік до Великобританії

Але за кордоном фінансовий стан Березовського погіршився і він навіть подав позов проти Абрамовича, в якому заявляв, що під тиском та погрозами був змушений продати свою частку в компанії "Сибнефть" за заниженою ціною та вимагав компенсацію. Але позов Березовський програв, тому перебував у пригніченому стані.

Борис Березовський мав фінансові проблеми

23 березня 2013 року тіло 67-річного Бориса Березовського виявили в Аскоті — в будинку, який належав його колишній дружині. Обставини смерті достовірно не встановлені, за пріоритетною версією слідства, Березовський наклав на себе руки.

Бориса Березовського знайшли мертвим у будинку

Незадовго до смерті Березовський писав Путіну, зізнаючись у скоєних помилках, говорив про каяття і просив дати можливість повернутися до Росії. Але Путін залишив лист без відповіді.

Поховали Бориса Березовського на Бруквудському цвинтарі у Великій Британії. Через чотири роки в мережі з’явилися фотографії його могили й виглядала вона вкрай недоглянутою. Біля неї було встановлено звичайний дерев’яний хрест із маленькою табличкою, а сама могила була вкрита сухим листям та гілками. З 2017 року про місце поховання Березовської інформації немає.

Так виглядала могила Березовського через 4 роки після його загибелі. Фото: aavst/Instagram

Дехто припускає, що Березовський насправді інсценував свою смерть. У росЗМІ писали, що втекти олігарху допомогли ізраїльські спецслужби.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила скандального екснардепа Іллі Ківи. Його поховали в Росії, але через півроку після вбивства.