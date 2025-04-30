Двійник Ілона Маска розповів, як використовує схожість з мільярдером (відео)

Він не вважає порівняння компліментом

Ілон Маск, американський мільярдер, який потрапив у свіжу сотню найвпливовіших людей світу за версією Time, має двійника. 28-річний співак з Люксембургу Hugo One розповів, що його регулярно приймають за засновника "SpaceX".

Як пише New York Post, за словами співака його часто зупиняють у супермаркетах і барах, думаючи, що він Ілон Маск. Проте він вважає, що його схожість з найбагатшою людиною світу — це "не комплімент".

"Я не сприймаю це як комплімент, коли мене порівнюють з Ілоном, бо він не дуже приємна людина. Він також зовсім не гарний на вигляд", — зазначив співак.

Люди роблять з ним селфі, сприймаючи за Маска

Нещодавно Hugo One опублікував у Instagram відео, де група студентів робить з ним селфі. Вони вигукували "Ти Ілон Маск" і не могли повірити, коли співак пояснив, що вони помилилися.

Як співак використовує цю схожість

За словами чоловіка, подібні випадки трапляються приблизно двічі на місяць. Хоча надмірна увага дратує його, він сприймає це як можливість просувати свої пісні.

"Доки люди знають, що я не поділяю поглядів Ілона чи його переконань, я не проти", – сказав він.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно Маск обурив мережу написом у своєму блокноті. Під час засідання кабінету міністрів президента США Дональда Трампа 10 квітня користувачі помітили написані на аркуші слова "Цілком таємно!!".