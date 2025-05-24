Дипломант пояснив, чому Орбан продався Путіну

Прем'єр Угорщини приїздив до Москви за кілька днів до повномасштабного вторгнення

Проросійська політика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стає дедалі гіршою, адже він фактично перетворюється на союзника очільника Росії Володимира Путіна. І цьому є логічне пояснення.

Про це "Телеграфу" розповів історик, дипломат, експосол України в Хорватії Олександр Левченко в матеріалі "Орбан став для ЄС і НАТО "троянським конем"".

"Віктор Орбан, якого не потрібно плутати з усією Угорщиною, став для Європейського союзу і НАТО якимось "троянським конем", який користуючись усіма привілеями союзів водночас часто проводить прокремлівську політику. Але, здається, останнім часом все стало набагато гірше, він фактично став союзником Путіна у спробі піти "ва-банк" з цілим комплексом питань, які вже прямо стосуються безпеки Європи в цілому", — каже Левченко.

За його словами, аби краще зрозуміти ситуацію, потрібно просто пройтись вулицями Будапешта, де практично на кожному кроці можна зустріти карту "Великої Угорщини". А вона охоплює частину територій нинішніх Словаччини, Хорватії, Сербії, Румунії та України. Фактично прихід до влади Орбана не був націлений на підняття економіки і розвиток країни, він зосередився на "великій меті" — розширенні територій держави.

"Орбан використовує тему "історичної несправедливості" як інструмент внутрішньої мобілізації та зовнішньополітичного тиску, ностальгію за минулим та засудження Тріанонського договору, який підбив підсумки Першої світової війни і позбавив Угорщину більшу частину її територій, враховуючи повну поразку Австро-Угорщини у війні та розвал імперії. Разом з тим, Орбан чудово розуміє, що його країна як член ЄС і НАТО ніяк не в змозі забезпечити це в рамках союзів і для збереження своєї влади, яка вже не виглядала абсолютною під час останніх виборів, по суті вступив у змову з Путіним", — пояснює історик.

Він переконаний, що ще у 2022 році після розмови з Путіним Кремль пообіцяв Орбану українське Закарпаття. Ба більше, прем'єр Угорщини приїздив до Москви за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Враховуючи цю солідну обіцяну, цілком очевидно чому ж Орбан має таку проросійську позицію.

"Будапешт фактично легітимізує дії Кремля, підриваючи єдність Європи в момент, коли вона є критично необхідною. Однак угода між Путіним і Орбаном зірвалася, Україна змогла відстояти свою незалежність і на цей момент Москві "передати" Будапешту просто нема чого, але мета прем'єр-міністра Угорщини, мабуть, не змінилися, просто змінилася модель впливу на Київ. Він тепер пов'язує підтримку початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу з виконанням низки завищених та часто необґрунтованих вимог", — резюмував Левченко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Євросоюзі підтвердили плани позбавити Угорщину права голосу.