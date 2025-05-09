Орбан загострює? На Закарпатті СБУ спіймала угорських шпигунів, подробиці

Це вперше в історії вдалось викрити агентів Угорщини

СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини. Як повідомляється, вона шпигувала за нашою державою в Закарпатській області.

"Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська", — йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Контррозвідка повідомляє, що за результатами комплексних заходів було затримано двох агентів, які є працівниками угорських спецслужб. А куратором їх, як з’ясувалось, є кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Його особу вже ідентифікувала Служба безпеки України.

Які завдання та мета агентів Угорщини

Він мав агента — 40-річного колишнього військового з Берегівського району. З 2021 року він був завербований та переведений в "режим очікування". У вересні 2024 року агента "активували" — він мав вивчати настрої місцевого населення Закарпаття.

Зокрема:

чи можна придбати на чорному ринку Закарпаття зброю та спорядження, і які саме;

якщо в область увійдуть угорські військові, як відреагує місцеве населення;

чи багато військових та транспорту на Закарпатті;

яка ситуація в правоохоронних органах регіону, їхня чисельність тощо;

ситуація з міграцією угорців Закарпаття.

Також агент здійснював розвідку розміщення Сил оборони, координати нашої техніки, зокрема ЗРК С-300. Після збору даних він поїхав до Угорщини, де відзвітував перед куратором. Для того, щоб виїхати, оформив довідку по догляду за хворим батьком, який нібито потребує лікування в іноземних установах.

Під час зустрічі за виконання завдань було оплачено. Далі він мав створити мережу інформаторів. СБУ встановила, що агент намагався завербувати щонайменше двох людей. У планах в мережі було розширення діапазону розвідки на фронтові та прифронтові регіони.

У березні агент вдруге зустрівся з куратором — він отримав телефон з спеціальною програмою для законспірованого зв’язку. Тоді йому поставили нові завдання — виявляти та доповідати про авто військових та працівників СБУ, передавати інформацію про втрати ЗСУ на фронті. Для цього агент підібрав контакт у Силах оборони.

Серед затриманих — колишня працівниця Сил безпеки та оборони України, звільнена у 2025 році. Зрадниця повинна була інформувати угорські спецслужби про наявність та місце розташування літаків та гелікоптерів в області, оборонні системи військової частини, де вона раніше служила тощо.

Під час обшуків СБУ виявила телефони та інші докази підривної діяльності. Затриманим загрожує довічне ув’язнення за державну зраду.

Нагадаємо, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан є давнім другом Путіна і послідовно демонструє проросійську позицію. Його риторика часто співзвучна з кремлівськими наративами. Орбан неодноразово зустрічався з російським лідером і виступає проти підтримки України і за скасування санкцій проти Росії. Також він неодноразово висловлювався проти вступу України в ЄС.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що СБУ накрила агентурну мережу РФ у шести областях. ФСБ знайшла всіх цих людей в соцмережах