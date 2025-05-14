Від "Операції "Турул" до "Операції "А-а-а, рятуйте": у Орбана заявляють про українську спецоперацію проти Угорщини

Угорські ЗМІ розповідають казки про "збитий український безпілотник" та залякують "нападом України"

Уряд угорського прем'єр-міністра, відомого путініста Віктора Орбана на тлі шпигунського скандалу на Закарпатті та розвалу власної економіки звинуватив Україну у нібито проведенні "спецоперації" зі зриву так званого "національного опитування" угорців. На цьому "опитуванні" Орбан та його кліка за допомогою маніпулятивних питань планували "намалювати" нібито несприйняття угорцями вступу України до Європейського Союзу.

За даними видання Index, Орбан вже встиг звинуватити Україну в розгортанні "цілеспрямованої наклепницької кампанії". Також він випустив цілий допис у Facebook щодо скликання угорської Ради оборони – паніку путініст Орбан розвів через нібито "безпрецедентну розвідувальну операцію", яку нібито проводить Україна проти Угорщини.

Зокрема, Орбан примудрився обернути на свою користь навіть переговори, які Київ нещодавно почав з Будапештом. У його уяві Україна зробила це, щоб зірвати так званий угорський "референдум" щодо ЄС. Дісталося й опозиційній партії "Тиса", яка останнім часом за популярністю перевершує орбанівську партію влади – Орбан звинуватив опозиціонерів у "роботі на Україну". У відповідь голова "Тиси" Петер Мадяр заявив, що Орбан вчинив кілька злочинів – поширення дезінформації, приховування державної зради та використання спецслужб для шпигування за опонентами.

Тим часом орбанівські медіа почати нагнітати істерію в угорському суспільстві. Низка ЗМІ залякує угорців "можливим нападом України на Угорщину". А у виданні Magyar Hírlap із посиланням на власні "анонімні джерела у розвідці" написали, що між Києвом та Будапештом нібито ведеться "багатомісячна розвідувальна війна", а нещодавно угорська армія, мовляв, збила на своїй території український розвідувальний безпілотник.

"Україна тестує час реакції угорських сил оборони… Ми сподіваємося, що якщо вони це зробили, то отримали відповідь, тому що угорці збили цей безпілотник. З іншого боку, очевидно, що за кожною такою атакою стоїть вторинний намір — залякати населення, зневірити громадян", – заявив прибічник Орбана, керівник Науково-дослідного інституту оборони суверенітету Юзеф Хорват.

"Телеграф" нагадує, що угорський прем'єр Віктор Орбан – послідовний прибічник російського правителя Володимира Путіна та ворог України. Так, на початку березня Орбан насмілився висунути Євросоюзу 12 вимог, частина з яких стосується України та її війни проти Росії. Також він неодноразово вимагав почати прямі переговори ЄС та Росії, та погрожував блокувати вступ України до Євросоюзу. До того ж, Орбан максимально корумпований, через що постійно відбуваються скандали.

13 травня у соцмережі X багато уваги привернув фейк про нібито намір Угорщини захопити Закарпатську область. Повідомлення такого змісту було проілюстровано кадрами перекидання військової техніки. Новина була оперативно спростована, а українці тим часом вже створили велику кількість мемів про цю ситуацію, та й взагалі всіляко глузують з Угорщини, чия армія складає від 19 до 29 тисяч особового складу плюс 12-20 тисяч резервістів – в той час, як Збройні сили України перевищують 700 тисяч осіб.