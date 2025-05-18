"Навіть через екран тхне". У мережі в цікавий спосіб висміяли Орбана (курйозне відео)

Ролик набрав тисячі переглядів

У мережі завірусилось доволі провокативне та смішне відео про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який неодноразово демонстрував свою прихильність до Кремля. Один з користувачів Тік Току присвятив весь свій контент таким глибоким та саркастичним жартам.

На сторінці блогера Макса є чимало відео, де він демонструє своє ставлення до Орбана без слів, а лише діями. До прикладу, тисячі переглядів набрав ролик з угорським прем'єром та сміттям.

На відео хлопець стоїть у коридорі і не розуміє чим тхне, а потім опускає голову і бачить пакет зі сміттям. Однак далі його погляд падає на портрет Орбана. Після цього юнак виносить "сміття" з будинку і демонструє, що дихати у приміщенні стало легше. Та в коридорі все ще стоїть пакет зі сміттям, але портрета Орбана вже немає.

Таки саркастичний гумор сподобався не тільки угорцям, адже переважна більшість коментаторів українці. Користувачі підтримали хлопця і навіть подякували йому, за те що він демонструє ставлення угорського народу до проросійських дій Орбана. Дуже багато людей писали, що це краще відео в Тік Ток, яке вони коли-небудь бачили.

Додамо, що на сторінці юнака не так багато відео, але усі вони висміюють Орбана та показують ставлення звичайних людей до нього. І користувачі це цінують, адже усі ролики набирають тисячі переглядів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Орбана заявляють про українську спецоперацію проти Угорщини.