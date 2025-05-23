Ну нарешті: у Євросоюзі підтвердили плани позбавити Угорщину права голосу

Рада ЄС планує провести засідання міністрів, під час якого буде розглянуто запуск процедури позбавлення Угорщини права голосу

Угорщина через політику проросійського уряду Віктора Орбана ризикує потрапити у політичну ізоляцію в Європейському Союзі. Країну збираються позбавити права голосу при прийнятті рішень, причиною вказано порушення цінностей ЄС.

Про це сказано в офіційному повідомленні Ради Євросоюзу. 27 травня Рада планує провести засідання, під час якого буде розглянуто запуск процедури проти Угорщини відповідно до статті 7 Договору про Європейський Союз. Ця стаття дозволяє обмежити права країни-учасника ЄС, в тому числі позбавити її голосу під час прийняття рішень, якщо з її боку було зафіксовано серйозне порушення основних цінностей блоку.

Відповідну процедуру Європейський парламент, до речі, ініціював ще у вересні 2018 року, проте досі все обмежувалося лише слуханнями щодо ситуації, яка склалася в Угорщині через дії уряду Орбана. 27 травня пройде восьме слухання, за підсумками його буде прийматися рішення про запуск процедури обмеження прав Будапешта.

Стаття 7 Договору про Європейський Союз, нажаль, не дозволяє виключити країну-порушника зі складу блоку (механізмів виключення країни з ЄС досі не розроблено, можливий тільки добровільний вихід, як було з Великою Британією). Проте вона дозволяє суттєво обмежити права держави-члена. Фактично, Угорщину усунуть від прийняття рішень іншими членами ЄС.

Тим часом уряд Віктора Орбана на тлі шпигунського скандалу на Закарпатті та розвалу власної економіки звинуватив Україну у нібито проведенні "спецоперації" зі зриву так званого "національного опитування" угорців. На цьому "опитуванні" Орбан та його кліка за допомогою маніпулятивних питань планували "намалювати" нібито несприйняття угорцями вступу України до Європейського Союзу.

"Телеграф" нагадує, що угорський прем'єр Віктор Орбан – послідовний прибічник російського правителя Володимира Путіна та ворог України. Тільки з початку 2025 року він вже вчинив низку антиукраїнських дій. Так, на початку березня Орбан насмілився висунути Євросоюзу 12 вимог, частина з яких стосується України та її війни проти Росії. Також він неодноразово вимагав почати прямі переговори ЄС та Росії, та погрожував блокувати вступ України до Євросоюзу. До того ж, Орбан максимально корумпований, через що постійно відбуваються скандали.