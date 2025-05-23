Історик, дипломат, експосол України в Хорватії та БіГ Олександр Левченко ексклюзивно для "Телеграфу" сказав, що Орбан став для Європейського союзу і НАТО "троянським конем", який, користуючись усіма привілеями спілок, часто проводить прокремлівську політику

Премʼєр-міністр Угорщини знову звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини та у співпраці з опозиційною партією "Тиса". На думку В. Орбана, Київ ініціював скоординовану кампанію з "очорнення" Угорщини "щоби підірвати ініціативу з проведення опитування про членство України в ЄС".

У Орбана повʼязали викриття своїх шпигунів в Україні з підтримкою угорської опозиції. Прем’єр-міністр Угорщини навіть обурився через заяву українського президента про те, що він хоче бачити в Угорщині "дружній до України" уряд. "Зеленський хоче бачити в Угорщині уряд, дружній до України. Ті, хто є агентами Брюсселя, також є друзями Зеленського", — висловився очільник уряду Угорщини.

Очевидно, що Орбан взагалі не уявляє собі бути дружнім Україні, адже як тоді на нього подивляться у Москві. А щоб якось пояснити свою заяву внутрішній аудиторії, Орбан заявив, що, мовляв, вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини. Чому саме Угорщини, а не якоїсь іншої країни-члена ЄС, він не уточнює.

У зв’язку з провокаційними діями угорського прем’єра група депутатів Європейського парламенту закликала Брюссель заморозити все фінансування для Будапешту. Європейські політики заявляють про обмеження свободи в країні, підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС. Зазначається, що Угорщина під керівництвом Віктора Орбана, "постійно конфліктує з ЄС". Зокрема, очільник угорського уряду своїми необдуманими діями заморозив для країни мільярди євро. Лист підписали депутати Європейського парламенту. У ньому вони заявляють про те, що Будапешт не тільки не прагне покращень, а в країні "спостерігається подальша тривожна регресія". Зокрема, парламентарі згадують нещодавно ухвалений закон, спрямований на заборону реформ, мета яких підрив незалежності судів та придушення критиків уряду.

"Продовжувати фінансувати корумпований режим, який відкрито підриває європейські цінності, – неприйнятно. Тому ми закликаємо негайно припинити будь-яке фінансування Угорщини, використовуючи всі доступні правові інструменти", — йдеться у заяві євродепутатів. Лист, ініційований фракцією Зелених, підписали також представники правоцентристської Європейської народної партії, центристської "Оновимо Європу" та соціал-демократи.

Це вже не перше письмове звернення. В ЄС занепокоєні "низкою тривожних подій" в країні, "яка стрімко рухається в неправильному напрямку" через погіршення верховенства права. Європейські дипломати намагаються вплинути на представників Угорщини у питанні України, щоб Будапешт не блокував невигідні для Москви ініціативи Євросоюзу. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, нагадавши, що представники Угорщини блокують введення нових санкцій проти російських посадовців. "Є одна країна – Угорщина, – яка не має тієї моральної ясності, яку ми маємо завдяки атакам, які здійснює Путін… Я знову закликав Угорщину зняти вето на виділення коштів та припинити блокування переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу", – сказав Радослав Сікорський.

Ми всі давно майже звикли до того, що Віктор Орбан, якого не потрібно плутати з усією Угорщиною, став для Європейського союзу і НАТО якимось "троянським конем", який користуючись усіма привілеями союзів водночас часто проводить прокремлівську політику. Але, здається, останнім часом все стало набагато гірше, він фактично став союзником Путіна у спробі піти "ва-банк" з цілим комплексом питань, які вже прямо стосуються безпеки Європи в цілому.

Для того, щоб розібратися в ситуації, потрібно прогулятися вулицями Будапешта, де практично на кожному кроці можна зустріти карту "Великої Угорщини", яка включає частину територій нинішніх Словаччини, Хорватії, Сербії, Румунії та України. Пояснення цьому досить просте: прийшовши до влади, Орбан не зміг забезпечити економічний розвиток країни на належному рівні, як це зробило ряд сусідів Угорщини, натомість він вирішив консолідувати народ "великою" метою – розширенням території держави.

Орбан використовує тему "історичної несправедливості" як інструмент внутрішньої мобілізації та зовнішньополітичного тиску, ностальгію за минулим та засудження Тріанонського договору, який підбив підсумки Першої світової війни і позбавив Угорщину більшу частину її територій, враховуючи повну поразку Австро-Угорщини у війні та розвал імперії. Разом з тим, Орбан чудово розуміє, що його країна як член ЄС і НАТО ніяк не в змозі забезпечити це в рамках союзів і для збереження своєї влади, яка вже не виглядала абсолютною під час останніх виборів, по суті вступив у змову з Путіним.

За твердженням російської опозиції, він ще в лютому 2022 року домовився з кремлівським диктатором, що після короткої війни Росії з Києвом, він отримає українське Закарпаття. В. Орбан був на аудієнції у Кремлі за декілька днів перед широкомасштабним нападом на Україну. Не дивно, чому угорські компанії, попри санкції, продовжують співпрацю з російськими структурами, а кремлівські наративи регулярно транслюються на контрольованих Орбаном угорських ЗМІ. Таким чином, Будапешт фактично легітимізує дії Кремля, підриваючи єдність Європи в момент, коли вона є критично необхідною. Однак угода між Путіним і Орбаном зірвалася, Україна змогла відстояти свою незалежність і на цей момент Москві "передати" Будапешту просто нема чого, але мета прем'єр-міністра Угорщини, мабуть, не змінилися, просто змінилася модель впливу на Київ. Він тепер пов'язує підтримку початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу з виконанням низки завищених та часто необґрунтованих вимог.

Фактично, Угорщина використовує процес євроінтеграції України як інструмент тиску для досягнення своїх цілей на Закарпатті, оскільки після вступу Києва до ЄС про якийсь перегляд кордонів можна буде назавжди забути. Наприклад, Угорщина вимагає визнання Україною всієї Закарпатської області "традиційно угорським регіоном" попри те, що згідно з переписом населення регіону у 2001 році, етнічні угорці в ньому становили близько 10%, а з того часу їх кількість значно скоротилася, бо багато хто з закарпатських угорців отримав угорські паспорти та виїхав за кордон.

Останній тренд стосується не лише України, Угорщина вже давно проводить політику підтримки угорської меншини за кордоном, з 2011 року в цій країні діє закон, який спрощує надання свого громадянства етнічним угорцям, які мешкають у сусідніх країнах. Сценарій, за яким працює Будапешт часто застосовується у Румунії у прикордонній з Угорщиною Трансільванії, і полягає у спробі створення окремої автономної області в межах нібито історичних угорських земель. Подібні спроби були і щодо інших сусідів Угорщини, але вони блокувалися як самими країнами, так і на рівні ЄС, що у ситуації із Закарпаттям набагато складніше. Останній скандал, пов'язаний із цим, стався, коли у травні 2025 року українські спецслужби викрили агентурну мережу угорської військової розвідки, яка діяла на Закарпатті, завданням якої було вивчення настроїв місцевого населення у разі можливого введення угорських військ у регіон. У результаті виходить, що союз Орбана з Путіним, який утворився, хоч і різними способами, але одним і тим же наміром — утриманням влади, не просто політичний маневр, а стратегічна загроза. І поки Європа намагається відстояти свої демократичні принципи, один з її членів діє як внутрішній опортуніст. Поки що з цього у Орбана не дуже виходить і саме тому його партія "Фідес" внесла до парламенту законопроєкт, що сильно нагадує закон про іноагентів в Росії, який перетворює прем'єр-міністра Угорщини на повноцінного володаря країни, бо мета подібної законотворчості — повна ліквідація опозиції.