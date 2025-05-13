Орбан докерувався: Угорщина скорочує бюджетні витрати через масштабний дефіцит бюджету

Дефіцит угорського бюджету обчислюється трильйонами угорських форінтів

Угорщина терміново скорочує видатки державного бюджету через рекордний дефіцит у квітні. За перші чотири місяці 2025 року бюджетний дефіцит країни через дії уряду на чолі з путіністом Віктором Орбаном склав рекордну суму в понад 2,9 трильйона форинтів (8 мільярдів доларів) – а виплати по відсотках за державним боргом перевищили надходження до бюджету.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані, які оприлюднило Міністерство економіки Угорщини. Квітневий дефіцит угорського бюджету склав 376 мільярдів форинтів. Втім, орбанівська влада удає, що все під контролем.

"Було значно заморожено видатки бюджету, що доводить здатність фіскальної політики швидко реагувати", – прокоментував у брифінгу для угорських ЗМІ ситуацію державний секретар Міністерства економіки Корнел Кісгергель.

При цьому він не став уточнювати, які саме видатки могли бути заморожені; деякі ЗМІ припустили, що це могли бути саме соціальні видатки бюджету. Також Кісгергель заявив, що уряд не буде послаблювати фіскальну політику перед парламентськими виборами 2026 року, на що сподівалися угорці.

Про те, наскільки важка ситуація в економіці Угорщини під керуванням орбаністів, свідчить ситуація з прогнозами на економічне зростання. Уряд Угорщини закладав на 2025 рік зростання ВВП на 2,5%, проте за перший квартал 2025 року цей показник навпаки, скоротився, і ця тенденція зберігається.

Нагадаємо, що 9 травня Служба безпеки України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини. Як повідомляється, вона шпигувала за нашою державою в Закарпатській області. У відповідь Угорщина звинуватила Київ в антиугорській пропаганді та оголосила про висилку двох українських дипломатів, які нібито шпигували на користь своєї країни.

Раніше "Телеграф" писав, що воєнна служба національної безпеки Угорщини (KNBSZ) — це структура, відповідальна за військову розвідку та контррозвідку, яка діє під контролем уряду країни. Заснована у 2012 році, вона охоплює своєю юрисдикцією всю територію Угорщини. Керує установою особисто наближена до прем’єра Віктора Орбана особа.

Угорський прем'єр Віктор Орбан – послідовний прибічник російського правителя Володимира Путіна та ворог України. Так, на початку березня Орбан насмілився висунути Євросоюзу 12 вимог, частина з яких стосується України та її війни проти Росії. Також він неодноразово вимагав почати прямі переговори ЄС та Росії, та погрожував блокувати вступ України до Євросоюзу. До того ж, Орбан максимально корумпований, через що постійно відбуваються скандали.