Дипломант объяснил, почему Орбан продался Путину

Премьер Венгрии приезжал в Москву за несколько дней до полномасштабного вторжения

Пророссийская политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана становится все хуже, ведь он фактически превращается в союзника главы России Владимира Путина. И этому есть логическое объяснение.

Об этом "Телеграфу" рассказал историк, дипломат, экс-посол Украины в Хорватии Александр Левченко в материале "Орбан стал для ЕС и НАТО "троянским конем"".

"Виктор Орбан, которого не нужно путать со всей Венгрией, стал для Европейского союза и НАТО каким-то "троянским конем", который пользуясь всеми привилегиями союзов одновременно часто проводит прокремлевскую политику. Но, кажется, в последнее время все стало намного хуже, он фактически стал союзником Путина в попытке пойти "ва-банк" с целым комплексом вопросов, уже прямо касающихся безопасности Европы в целом", — говорит Левченко.

По его словам, чтобы лучше понять ситуацию, нужно просто пройтись по улицам Будапешта, где практически на каждом шагу можно встретить карту "Великой Венгрии". А она охватывает часть территорий нынешних Словакии, Хорватии, Сербии, Румынии и Украины. Фактически приход к власти Орбана не был нацелен на повышение экономики и развитие страны, он сосредоточился на "большой цели" — расширении территорий государства.

"Орбан использует тему "исторической несправедливости" как инструмент внутренней мобилизации и внешнеполитического давления, ностальгию по прошлому и осуждение Трианонского договора, подведшего итоги Первой мировой войны и лишившего Венгрию большую часть ее территорий, учитывая полное поражение Австро-Венгрии в войне и развал империи. Вместе с тем, Орбан прекрасно понимает, что его страна как член ЕС и НАТО никак не в состоянии обеспечить это в рамках союзов и для сохранения своей власти, которая уже не выглядела абсолютной на последних выборах, по сути вступил в сговор с Путиным", — объясняет историк.

Он уверен, что еще в 2022 году после разговора с Путиным Кремль пообещал Орбану украинское Закарпатье. Более того, премьер Венгрии приезжал в Москву за несколько дней до полномасштабного вторжения. Учитывая это солидное обещание, совершенно очевидно почему Орбан имеет такую пророссийскую позицию.

"Будапешт фактически легитимизирует действия Кремля, подрывая единство Европы в момент, когда оно критически необходима. Однако соглашение между Путиным и Орбаном сорвалось, Украина смогла отстоять свою независимость и на данный момент Москве "передать" Будапешту просто нечего, но цель премьер-министра Венгрии, видимо, не изменилась, просто изменилась модель влияния на Киев. Он теперь связывает поддержку начала переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз с выполнением ряда завышенных и часто необоснованных требований", — резюмировал Левченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Евросоюзе подтвердили планы лишить Венгрии права голоса.