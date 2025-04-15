Орбану закриють рота: в ЄС збираються послабити Угорщину в питанні антиросійських санкцій

Новий план, який вигадали в ЄС, може підірвати здатність Угорщини накласти вето на їхнє продовження

Декілька урядів Євросоюзу знайшли можливе рішення, яке не дасть прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану накласти вето на російські санкції. Розглядається варіант зробити їх національними рішеннями, які не вимагають європейського консенсусу.

Про це пише Politico. У матеріалі наголошується, що шість дипломатів підтвердили свої спільні зусилля щодо перенесення загальноєвропейських санкцій проти Росії у внутрішнє законодавство.

Такий хід може підірвати здатність Угорщини накласти вето на їхнє продовження — нині для продовження заходів потрібна одностайна підтримка блоку кожні шість місяців.

"Ми всі — держави-члени та інститути — повинні бути налаштовані так, щоб розуміти, що санкції, можливо, не будуть відновлені. Ми повинні переконатися, що весь режим санкцій є стійким. Цікаво, що серед тих, хто розглядає цей крок, є країни, які в минулому неохоче запровадили обмеження за межами ЄС, такі як Бельгія та Чехія", — сказав один із дипломатів.

Позиція Віктора Орбана

На сьогодні ЄС ухвалив уже 16 пакетів санкцій щодо Росії й зараз працює над новим пакетом.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан неодноразово погрожував застосувати своє право вето, тим самим тримаючи у "заручниках" не пов’язані з цим ініціативи ЄС. Він заприсягся блокувати заходи проти російських нафтових, газових та ядерних технологій — попри попередження про те, що повернення до купівлі санкціонованої російської енергії стане фатальною помилкою.

Міністри закордонних справ країн Європи нещодавно зустрілися в Брюсселі, щоб підготувати новий пакет обмежень на території всього ЄС — 17-й пакет, який буде запроваджено щодо Москви з моменту її повномасштабного вторгнення на Україну в лютому 2022 року.

Відмова Угорщини підписати висновки щодо війни Росії проти України на останній зустрічі європейських лідерів у березні спровокувала поновлення дебатів про те, як боротися з незгодою Будапешта з ключовими положеннями політики ЄС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкн каже, що можливе блокування Угорщиною продовження санкцій проти Росії може мати неприємні наслідки. Адже тоді глава РФ Володимир Путін, найімовірніше, отримає 240 млрд євро.