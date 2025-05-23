У Києві лунають вибухи: росіяни атакують столицю дронами

За ніч очікується 150 БПЛА

У п’ятницю ввечері в столиці України працювали сили протиповітряної оборони через атаку ворожих безпілотників. Зафіксовані вибухи пролунали в різних районах Києва, зокрема в Голосіївському, де впали уламки одного з БпЛА.

Інформацію підтвердили Київська міська військова адміністрація та мер міста Віталій Кличко.

22:39 Унаслідок ворожої атаки безпілотника в Броварському районі постраждали двоє людей — 54-річний чоловік і 50-річна жінка, повідомляє КОВА. Обоє отримали осколкові поранення стегна. Постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Внаслідок удару також пошкоджено приватний будинок і автомобіль. Атака триває, тому закликаємо всіх залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

22:38 У передмісті столиці знову чутні гучні вибухи, передають кореспонденти "Телеграф".

22:19 У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено авто, без займання. Уточнення: пошкоджено 4 авто та вікна будівлі, без потерпілих.

Станом на 22:09 повітряна тривога в місті триває, ППО продовжує працювати. За повідомленнями очільника КМВА Тимура Ткаченка, уламки дрона впали на відкриту місцевість, постраждалих наразі не зафіксовано.

Влада закликає мешканців столиці не залишати укриттів до офіційного завершення загрози.

"БпЛА ще заходять на столицю. В місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що удень 23 травня в Одесі пролунали потужні вибухи. Російські війська знову завдали удару по місту, застосувавши балістичні ракети, які влучили в портову інфраструктуру.