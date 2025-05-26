В Киеве есть настоящее кладбище автобусов: где оно находится и можно ли туда попасть (фото)

Это футуристическое сооружение с вантовой крышей, которое местные жители прозвали "летающей тарелкой

На левом берегу Киева, в районе Дарницы, находится необычное и малоизвестное место. Это бывший автобусный парк №7, который сегодня превратился в настоящее кладбище для списанной городской техники.

Это не просто заброшенный гараж, а уникальный архитектурный объект советской эпохи, который местные жители ласково называют "цирком" или "летающей тарелкой" из-за его необычной формы и конструктивных особенностей. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

Архитектурное чудо советского времени

Строительство автопарка началось в середине 1960-х и длилось около восьми лет. В 1973 году предприятие было введено в эксплуатацию, став одним из крупнейших в Киеве. Здесь трудилось около 1400 человек, а ежедневно обслуживалось до 400 автобусов, которые выполняли городские, междугородние и даже международные рейсы. Важной страницей в истории парка стала Чернобыльская катастрофа 1986 года: около 70 автобусов из этого депо участвовали в эвакуации жителей Припяти, что добавляет объекту исторической значимости.

Главной архитектурной изюминкой парка является огромный круглый гараж с вантовой крышей диаметром около 150 метров, построенный по проекту архитектора В. Зинкевича. Крыша поддерживается 186 стальными тросами, закреплёнными на центральной колонне, что создаёт впечатление "летающей тарелки" или "циркового купола". Внутри здания — уникальные стеклянные трубки, пропускающие солнечный свет, а также помещения для мойки и техобслуживания автобусов. Это сооружение считается одним из самых впечатляющих примеров советского индустриального модернизма.

После распада СССР и экономического кризиса 1990-х годов парк начал терять своё значение. Международные рейсы были отменены, а к 2005 году прекратилось обслуживание городских маршрутов. С тех пор "Киевпастранс" использовал территорию в основном для хранения списанной техники — более 900 автобусов и троллейбусов, многие из которых могли бы ещё работать при должном уходе.

Современное состояние и заброшенность

В 2015 году автопарк был закрыт из-за аварийного состояния здания. Сегодня здесь можно увидеть сотни списанных автобусов, ржавеющих под открытым небом и внутри огромного круглого гаража. Территория закрытая, и попасть внутрь можно только незаконно. Но делать это не рекомендуется, поскольку автобаза охраняется собаками. А сама конструкция нестабильна и может обвалиться.

Так или иначе, автопарк привлекает внимание урбанистов, фотографов и любителей заброшенных мест. Его архитектура и история делают его уникальным культурным объектом, который мог бы стать музеем или арт-пространством, рассказывающим о советской эпохе и развитии общественного транспорта в Киеве.

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