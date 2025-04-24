Таким був перший громадський транспорт в Києві: де він курсував і скільки коштувала поїздка

Цей багатомісний кінний екіпаж з'єднав ключові райони міста, але проіснував лише трохи більше року

У другій половині ХІХ століття Київ, хоч і був одним із провідних міст Російської імперії, довго залишався без організованого міського пасажирського транспорту. Першим проєктом, який мав змінити цю ситуацію, став омнібус.

Це багатомісний кінний візок на 15-20 місць, який запропонував купець першої гільдії Мейєр Левін. Назва "омнібус" з латини перекладається як "для всіх", що підкреслювало ідею доступності цього виду транспорту.

Ініціатива Мейєра Левіна та перші маршрути

У січні 1878 року Мейєр Левін подав клопотання до Київської міської думи про дозвіл запуску омнібусів між Олександрівською площею (сучасна Контрактова площа) та Хрещатицькою площею (нині Майдан Незалежності). Після тривалих погоджень дозвіл отримали лише у 1879 році. Вже в червні того ж року омнібуси почали курсувати маршрутом від Олександрівської до Бессарабської площі, а згодом — до кінця Великої Васильківської вулиці. Вартість проїзду становила 7 копійок у напрямку Подолу і 6 копійок у зворотному напрямку, що було вигідніше, ніж користування послугами візників.

Особливості київського омнібуса та європейський контекст

Омнібуси того часу були відкритими зверху, що дозволяло пасажирам насолоджуватися краєвидами міста, але водночас піддавало їх впливу погоди. У Європі та Америці омнібуси з’явилися ще в XVII столітті, а в Парижі існували навіть двоповерхові "імперіали" — омнібуси з відкритим верхнім майданчиком. Однак у Києві такі розкішні модифікації не прижилися через кліматичні умови та інші фактори.

Ілюстративне фото

Причини занепаду та припинення руху омнібусів

Попри інноваційність, київський омнібус проіснував трохи більше як рік. Вже восени 1880 року міська Санітарна комісія виявила, що з семи омнібусів лише один перебуває у належному стані. Решта були не лише брудними, а й технічно несправними, що створювало реальну загрозу для пасажирів. Втомлені коні, які тягнули перевантажені екіпажі, також страждали від надмірного навантаження. Через це рух омнібусів було заборонено, а Мейєра Левіна притягнули до відповідальності.

Омнібус в Берліні

Вплив омнібуса на подальший розвиток транспорту Києва

Ця невдала спроба стала уроком для міської влади, яка надалі обережніше ставилася до впровадження нових транспортних систем. Лише через кілька років, у 1891 році, на київських вулицях з’явилася конка — кінний трамвай, який став більш надійним і популярним видом міського транспорту. Проте омнібус Мейєра Левіна був першим кроком на шляху до модернізації міських перевезень, що згодом трансформувалися у сучасний громадський транспорт столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким було таксі у Києві 150 років тому. Адже перші автомобілі-таксі з'явилися лише наприкінці 1913 року.