Як виглядали легендарні місця Києва сто років тому й зараз: унікальні фото вас здивують

Столиці на цих фото понад сто років

Цієї неділі, 25 травня, в Україні відзначається День Києва. Столиці виповнилося 1543 роки.

У зв’язку з цим "Телеграф" вирішив нагадати своїм читачам, як виглядало серце нашої країни ціле століття тому. Ці рідкісні історичні знімки відкривають дивовижну нагоду зазирнути в минуле.

Одними з унікальних фотографій є знімки, які збереглися в архіві Конгресу США. На них столиці близько 120 років. Знімки викупили у родини фотографа Сергія Проскудіна-Горського, який емігрував на початку століття до Франції.

На них можна побачити, що напроти сьогоднішнього червоного корпусу Університету ім. Шевченка стояв пам'ятник Миколі I. Нині там встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку.

Пам’ятник Миколі I

Зараз це місце виглядає так:

Пам’ятник Шевченку

На місці сучасного мосту Метро раніше стояв Миколаївський ланцюговий міст. До речі, він був першим постійним мостом через Дніпро у Києві. Докладніше про цю легендарну споруду можна дізнатися у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Ланцюговий міст

Метро Міст

Старий Хрещатик.

Хрещатик

Сьогодні знамениту вулицю практично не впізнати. Річ у тому, що 1941 року радянські військові, коли зрозуміли, що не зможуть утримати Київ від німецьких загарбників, вирішили підірвати головну вулицю столиці. Вони замінували весь центр міста і після низки вибухів центральна вулиця вигоріла майже вщент. Після війни радянська пропаганда ще довго "просувала" наративи про те, що руйнація Хрещатика — це справа рук нацистів. Більше про руйнування Хрещатика читайте, перейшовши на засланням.

Сучасний Хрещатик

Вид на Поділ.

Поділ

Поділ

Софійська площа раніше виглядала так.

Софійська площа

А так зараз виглядає.

Софійська площа

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві озеро Синє, що обмеліло, зібралися "воскресати" за величезні гроші з бюджету. Насамперед, тут планують провести розчищення водойми, а потім уже зайнятися облагородженням території.