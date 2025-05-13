Дуже чутливі для Росії. Загородній назвав вісім способів тиску на Росію

Україну слід "накачати" грошима та зброєю, каже політолог

Європа може зробити три конкретні кроки і застосувати п’ять механізми тиску на Росію, щоб домогтися припинення вогню в Україні з боку окупантів. І це не будуть не тільки поставки зброї для ЗСУ.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, як саме Європа може тиснути на Путіна.

За його словами, війна впирається в гроші. Тому якщо Києву бракує грошей, слід фінансувати наш ВПК, який наштампує ракет для України та Європи. Однак для цього треба відкривати наш збройовий експорт, щоб підтримувати виробничі цикли.

— Якщо в Україні питання з обмеженістю мобілізаційного ресурсу, це теж виключно питання грошей. Скільки коштує привезти 100 тисяч людей з різних частин світу, які готові воювати із зарплатою 3 000 доларів? Якщо клацнути пальцями — з Латинської Америки приїдуть купа людей. А скільки це коштує? Давайте грубо порахуємо: зарплатний фонд 100 тисяч людей по 3 тис. доларів, це 300 мільйонів на місяць, на рік — це 3,6 млрд. Для європейців це навіть не копійки, а четвертинка копійки порівняно з їхнім ВВП. Вони можуть це зробити, — назвав два кроки підтримки України Заходом політолог.

На його думку, третім кроком може стати виділення коштів на закупівлю американської зброї. І він теж не становитиме проблем для Заходу: укладаються контракти, після чого йдуть інвестиції.

— Далі Захід повинен "довбати" по нафті, що дуже важливо для росіян. Хоча процеси, пов'язані з падінням ціни нафти, і так йдуть. Тому від європейців на цьому етапі потрібні гроші і посилення санкцій. Припинити купувати те, що некритичне для них – метал і ліс з Росії. Припинити купувати добрива і багато іншого, що є дуже чутливим для росіян, — назвав перші три механізми тиску на агресора керуючий партнер "Національної антикризової групи".

Потім, за його словами, слід заблокувати парти Балтійського моря. Країни Заходу можуть зробити це під приводом екологічної безпеки. При цьому Україна також повинна завдавати ударів по території Росії.

Тарас Загородній нагадав: на початку 2025 року СБУ почала бити по портах Новоросійська та Усть-Луги і одразу ж на 15% скоротився експорт російської нафти. Тому європейцям слід блокувати Балтику, а Україна заблокує порти Новоросійська, у т.ч. і для цивільних суден.

— Все, Бобік здох. Оце реальні санкції проти Росії. Оце працює, — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Тарас Загородній оцінив можливість повернення України в кордони 1991 року.