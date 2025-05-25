"Настав час": в США конгресмен закликав "озброїти Україну до зубів" та ввести санкції проти Росії

Сполучені Штати та союзники повинні діяти швидко та безкомпромісно

Росія, влаштувавши масований обстріл України 25 травня, продемонструвала, що вона не зацікавлена у мирних переговорах. Потрібно відмовитися від цієї нав'язливої ідеї – вирішити щось за допомогою переговорів – а замість цього "озброїти до зубів" Збройні сили України та ввести проти російського режиму максимально суворі санкції.

Про це заявив конгресмен від Республіканської партії США Дон Бейкон. Таким чином він відреагував на новини про російські масовані атаки на Україну, зокрема ракетний удар 25 травня.

"Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна… Його мета — домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти", – написав він.

Кремль, зазначив конгресмен, продовжує війну, тому що хоче підкорити Україну. Він не зупиниться, поки не зустріне рішучий опір, тому в цих умовах Сполучені Штати та союзники повинні діяти швидко та безкомпромісно.

"США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном", – резюмував він.

Зазначимо, за даними української розвідки, Росія може повторно влаштувати комбіновані удари по Україні після масованої нічної атаки 25 травня, в ході якої загинули та постраждали люди. До нової атаки уже може йти підготовка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 24 травня Київ тричі атакували російські безпілотники. Варто зазначити, що ця атака вирізнялася не лише масовістю. Росіяни запустили дрони із "сюрпризом".