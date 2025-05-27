"Денацифікація", "демілітаризація", невступ у НАТО: що стоїть за претензіями Путіна до України

Коли Путін піде з посади — можна буде почати зовсім інший тип розмови з Росією

Коли господар Кремля Володимир Путін каже про "усунення першопричин війни" в Україні, він має на увазі, що НАТО має відкотитися до ситуації 1997 року або навіть раніше, принаймні у сенсі військової інфраструктури.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Джон Лаф — експерт Центру нових євразійських стратегій (New Eurasian Strategies Centre) та Програми з питань Росії та Євразії в британському Chatham House. Він пояснив, що стоїть за одержимістю Путіна Україною.

Більше читайте у публікації: "Чого Путін досі не пробачив Зеленському, та який "папірець" мріє отримати від Трампа? Інтерв’ю з британським експертом".

На думку експерта, мета Путіна є недосяжною, бо НАТО на це не піде.

— Водночас він висував вимоги щодо України — "денацифікація", "демілітаризація" та інші речі. Але що з цього реальне? Путіну не вдалося усунути адміністрацію Зеленського від влади. Рішення про нове керівництво мають ухвалювати самі українці — коли буде можливо провести вибори, — каже британський політолог.

Він нагадав, що у квітні 2022-го російські перемовники вимагали скоротити ЗСУ до 85 тисяч і щоб важке озброєння зберігалося на складах під російським контролем — принаймні, за словами ексглави МЗС Дмитра Кулеби.

— У росіян були великі амбіції. Але не бачу жодного варіанту, за якого Україні після всього, що сталося, скажуть: "У вас не може бути збройних сил, ви маєте бути нейтральними, і це єдина угода, яку ми вам пропонуємо". Україна не погодиться, європейські партнери також не підтримають, — вважає аналітик Chatham House.

За його словами, Україна не може повернути військовим шляхом окуповані території, а Путін не збирається віддавати їх. Принаймні, якщо й віддасть, то зовсім незначну частину — можливо, щось пов’язане із Запорізькою АЕС.

— Поза цим я не бачу, чого ще він зможе досягти в контексті того, що називає "першопричинами". Єдине, чим він може себе втішити — що США більше не мають такого ж рівня зобов’язань перед НАТО, як раніше. Штати фактично сказали Путіну, що Україна не вступить до НАТО, принаймні в осяжному майбутньому, — каже британський експерт.

На його думку, Путін може хотіти зафіксувати це письмово. Бо він і його оточення постійно посилаються на те, що 1990 року президент СРСР Михайло Горбачов не отримав письмових гарантій, що Альянс не розшириться.

— Та ми не отримаємо жодного т.зв. Договору про європейську безпеку з путінським режимом. Багато глобальних питань доведеться відкласти до моменту, коли Путін піде з посади, і можна буде почати зовсім інший тип розмови з Росією, — висловив здогад Джон Лоф.

*Для довідки: Проєкт Договору про європейську безпеку — це ініціатива, яку РФ просувала з 2008 року. Вона відображає бачення Москви щодо "справедливої" архітектури безпеки в Європі — насправді, це була спроба обмежити вплив НАТО та США на континенті й отримати формальні гарантії, що Захід не буде чинити тиску на РФ і не розширюватиме свій вплив на пострадянському просторі.

Нагадаємо, раніше Джон Лоф пояснив дилему Путіна, який загнав себе в глухий кут.