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Путін не відмовиться від України навіть за мирної угоди

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Путін не збирається відмовлятися від України Новина оновлена 30 квітня 2025, 15:21
Путін не збирається відмовлятися від України. Фото Колаж "Телеграфу"

Американський експерт вважає, що навіть відмова України від НАТО та мирна угода не задовольнять амбіції Кремля

Навіть у тому випадку, якщо буде досягнуто мирної угоди, російський президент Володимир Путін не "відмовиться від України". І якщо питання про членство в НАТО не буде розглянуте, це все одно не задовольнить кремлівського голову.

Таку думку висловив експерт із геополітики з Корнельського університету Брін Розенфельд у коментарі для Newsweek. Про це пише американська газета Miami Herald.

"Навіть якщо Україна буде змушена поступитися значною територією, українська держава, що залишиться, буде більш європейською за своєю орієнтацією, більш антиросійською і рішучішою в побудові функціонуючих демократичних інститутів", — вважає Розенфельд.

Крім того, якщо питання про вступ України до НАТО не буде позитивно розглянуте, як вважає експерт, Путін все одно не задоволений. Йдеться про те, що напрям, у якому українці хочуть, щоб пішла їхня держава, явно є неприйнятним для президента РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Росія зриває перемир’я, на якому наполягають США. Переговори зайшли в глухий кут і тепер вимагають особистого контакту між Путіним і Дональдом Трампом. У Білому домі дедалі більше розчаровані відсутністю прогресу.

Теги:
#Володимир Путін #Мирна угода