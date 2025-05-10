З'явилась лазівка? У плані завершення війни неоднозначно вказали пункт про вступ України до НАТО

План припинення вогню найближчим часом передадуть Путіну

Документ про припинення війни України та Росії наразі має 22 пропозиції, які включають не тільки 30-денне припинення вогню. У ньому також йдеться про можливу відмову США у підтримці вступу України до НАТО.

Про це пише NBC News. Зазначається, що документ про переговори розроблено американськими, російськими та українськими переговорниками.

"Розроблено документ про умови з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню", — йдеться у матеріалі.

До того ж за словами проінформованого чиновника, він містить доволі резонансний пункт — згода США не підтримувати вступ України до НАТО. Однак це не те саме, що відмова від вступу до Альянсу. Фактично Штати не підтримуватимуть рішення Києва і не сприятимуть членству у НАТО, але про заборону не йдеться.

Як пише NBC, ймовірніше цей пункт з'явився, аби схилити очільника Росії Володимира Путіна на сторону мирних переговорів та завершення війни. Очільник Кремля найближчим часом отримає план припинення вогню, цим займеться Стів Віткофф, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Близького Сходу.

Нагадаємо, що після попередження США про вихід з переговорного процесу експосол США при НАТО та колишній спеціальний представник Штатів з питань України Курт Волкер назвав два можливих сценарії для Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Європа шукає заміну зброї США, доки американський президент Дональд Трамп шантажує НАТО.