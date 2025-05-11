Запропонував переговори, подякував КНДР і відмовився від перемир’я: головне з виступу Путіна

Глава Кремля зробив низку заяв, які були анонсовані як "вибухові" та "гучні"

Вночі 11 травня, після закінчення "триденного перемир’я", російський президент Володимир Путін виступив із заявами, які російські ЗМІ анонсували як "гучні" та "важливі". У ході свого монологу Путін говорив про перемир’я РФ і України, назвав нарешті війну "війною", зробив пропозицію щодо переговорів і не тільки.

"Телеграф" зібрав заяви глави Кремля в одну збірку. Зазначимо, що цей виступ Путіна в Росії представили дуже голосно, говорячи, що він "підірве прайм-тайм у США".

Було заявлено, що у Кремлі з нагоди виступу президента збиралися російські та нібито іноземні ЗМІ. У тому числі, Путін мав нібито зустрітися із західними кореспондентами CNN, NBC та BBC.

Переговори з Україною

Під час виступу Путін заявив, що пропонує відновити переговори з Україною 15 травня у Стамбулі.

"Нагадаю ще раз, не ми перервали переговори у 2022 році. Це зробила українська сторона. У зв’язку з цим незважаючи ні на що пропонуємо київській владі відновити переговори перервані ними наприкінці 2022 року".

Поновити прямі переговори. Причому підкреслю, без жодних попередніх умов. Почати пропонуємо негайно вже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі. Там, де вони проводилися раніше і там, де вони були перервані", — сказав Путін.

Як пише BBC, у такий спосіб Путін відкинув ідею оголошення 12 травня 30-денного перемир’я.

Війна, а не "сво"

Російський президент визнав, що веде війну проти України. Зазвичай він вважав за краще заміняти це слово на так звану спеціальну військову операцію (сво).

"Повторю, Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Зараз тривають бойові дії, війна , а ми пропонуємо відновити переговори перервані не нами", — стверджує він.

Розмова із президентом Туреччини

Путін анонсував, що у нього відбудеться розмова з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Глава Кремля нібито сподівається, що той надасть майданчик для переговорів.

"Як відомо, турецькі колеги неодноразово пропонували свої послуги з організації подібних переговорів і президент Ердоган дуже багато зробив для їх організації… Завтра у нас намічено розмову з президентом Туреччини паном Ердоганом. Я хочу попросити його про те, щоб він надав таку можливість проведення переговорів у Туреччині. Але сподіваюся, що він підтвердить своє бажання сприяти пошуку миру в Україні", — заявив Путін

Він сказав, що Росія нібито серйозно налаштована на переговори й не виключив, що під час зустрічей вдасться досягти домовленостей про нові перемир’я і припинення вогню.

"Ми налаштовані на серйозні переговори з Україною. Їхній сенс у тому, щоб усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного миру на історичну перспективу". Не виключаємо, що в ході цих переговорів вдасться домовитися і про якісь нові перемир'я, про нове припинення вогню. Причому про реальне перемир'я", — резюмував він.

Участь армії КНДР у війні

Президент РФ під час своєї заяви подякував 13 державам, які направили для участі в параді на Червоній площі підрозділи своїх національних збройних сил. Але, крім того, він висловив подяку воєначальникам Корейської народної армії за участь у бойових діях на фронті війни проти України.

"Був радий передати найтепліші слова солдатам та командирам підрозділів спецназу КНДР, які разом із нашими бійцями професійно та добровільно виконували завдання при звільненні прикордонних районів Курської області від формувань київського режиму", — сказав Путін.

Він також заявив, що північнокорейські військові "проявили мужність і героїзм, діяли надзвичайно професійно, показали гарний вишкіл та підготовку".

Путін про Сі Цзіньпін

Глава Кремля наголосив, що головним гостем на 9 травня в Росії став голова КНР Сі Цзіньпін. Разом із Путіним вони підписали низку паперів.

"У нас відбулися виключно плідні переговори. Прийнято дві спільні заяви на рівні глав держав. Підписано цілу низку міжурядових та міжвідомчих угод, що охоплюють такі сфери як: енергетика, торгівля, фінанси, наука, культура та багато іншого", — сказав він.

Путін також заявив, що у вересні він збирається нанести візит у відповідь до Китаю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Туреччина підтримала ідею 30-денного перемир’я в Україні та заявила про готовність контролювати його дотримання.