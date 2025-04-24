"Мир не може бути проросійським": Генсек НАТО переконуватиме США не здавати інтереси України

Якщо змусити Україну прийняти умови Путіна, це створить загрозу для всієї Європи

Генсек НАТО Марк Рютте збирається переконати США не нав'язувати Україні мирну угоду за російським сценарієм. Під час візиту у Сполучені Штати (24-25 квітня) він планує пояснити команді Трампа, чому це погана ідея.

Рютте вважає, що мир, який вигідний лише Росії, загрожує безпеці всієї Європи. Про це повідомляє Financial Times.

Як пише видання, Рютте їде до США якраз тоді, коли Білий дім тисне на Київ, щоб Україна визнала Крим російським. Вчора Дональд Трамп різко критикував Зеленського за відмову погодитись на пропозицію США визнати це.

У Вашингтоні Рютте зустрінеться з міністром оборони, держсекретарем та радником з безпеки. Він збирається пояснити їм, що якщо змусити Україну прийняти умови Путіна, це створить загрозу для всієї Європи. Також обговорять, як європейські країни можуть брати на себе більше витрат на оборону, йдеться у статті FT.

Представник Трампа Стів Віткофф полетить до Москви на зустріч з Путіним – вже четвертий раз за рік. За словами видання, Трамп все більше сердиться на Зеленського, бо Україна не погоджується на вимоги Росії, які зробили б її несамостійною державою.

Водночас прессекретар Кремля заявив, що думка Трампа про Крим "повністю збігається з російською". Він додав, що Путін нібито готовий до миру тільки якщо це буде вигідно Росії, і відкинув можливість появи європейських миротворців в Україні.

На тлі цих переговорів Росія вчора обстріляла Київ ракетами, внаслідок чого загинуло 12 людей, а майже 100 поранено. Міністр закордонних справ України сказав, що ця атака "показує, що саме Росія, а не Україна, не хоче миру".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що участь НАТО в миротворчому контингенті в Україні малоймовірна. Проте союзники НАТО можуть бути залучені до військового контингенту.