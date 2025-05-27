"Денацификация", "демилитаризация", невступление в НАТО: что стоит за претензиями Путина к Украине

Когда Путин уйдет с поста, можно будет начать совсем другой тип разговора с Россией

Когда хозяин Кремля Владимир Путин говорит об "устранении первопричин войны" в Украине, он подразумевает, что НАТО должна откатиться к ситуации 1997 года или даже раньше, по крайней мере, в смысле военной инфраструктуры.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Джон Лаф — эксперт Центра новых евразийских стратегий (New Eurasian Strategies Centre) и Программы по России и Евразии в британском Chatham House. Он объяснил, что стоит за одержимостью Путина Украиной.

Больше читайте в публикации: "Чего Путин до сих пор не простил Зеленскому, и какую "бумажку" мечтает получить от Трампа? Интервью с британским экспертом".

По мнению эксперта, цель Путина недостижима, потому что НАТО на это не пойдет.

— В то же время он выдвигал требования по Украине — "денацификация", "демилитаризация" и другие вещи. Но что из этого реально? Путину не удалось отстранить администрацию Зеленского от власти. Решение о новом руководстве должны принимать сами украинцы — когда можно будет провести выборы, — говорит британский политолог.

Он напомнил, что в апреле 2022-го российские переговорщики потребовали сократить ВСУ до 85 тысяч и чтобы тяжелое вооружение хранилось на складах под российским контролем, по крайней мере, по словам эксглавы МИД Дмитрия Кулебы.

— У россиян были большие амбиции. Но не вижу ни одного варианта, при котором Украине после всего произошедшего скажут: "У вас не может быть вооруженных сил, вы должны быть нейтральными, и это единственное соглашение, которое мы вам предлагаем". Украина не согласится, европейские партнеры также не поддержат, — считает аналитик Chatham House.

По его словам, Украина не может вернуть военным путем оккупированные территории, а Путин не намерен отдавать их. Во всяком случае, если и отдаст, то совсем незначительную часть — возможно, что-то связанное с Запорожской АЭС.

— Помимо этого я не вижу, чего еще он сможет добиться в контексте того, что называет "первопричинами". Единственное, чем он может себя утешить, что США больше не имеют такого же уровня обязательств перед НАТО, как раньше. Штаты фактически сказали Путину, что Украина не вступит в НАТО, по крайней мере, в обозримом будущем, — говорит британский эксперт.

По его мнению, Путин может хотеть зафиксировать это в письменном виде. Поскольку он и его окружение постоянно ссылаются на то, что в 1990 году президент СССР Михаил Горбачев не получил письменных гарантий, что Альянс не расширится.

— Но мы не получим никакого т.н. Договора о европейской безопасности с путинским режимом. Много глобальных вопросов придется отложить до момента, когда Путин уйдет с поста, и можно будет начать совсем другой тип разговора с Россией, — предположил Джон Лоф.

*Для справки: Проект Договора о европейской безопасности — это инициатива, которую РФ продвигала с 2008 года. Она отражает видение Москвы относительно "справедливой" архитектуры безопасности в Европе — на самом деле это была попытка ограничить влияние НАТО и США на континенте и получить формальные гарантии, что Запад не будет оказывать давление на РФ и не будет расширять свое влияние на постсоветском пространстве.

Напомним, ранее Джон Лоф объяснил дилемму Путина, загнавшего себя в тупик.