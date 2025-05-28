Унікальний природний парк перетворили на військовий об'єкт: як окупанти змінили "Олешківські піски" (фото)

Після 2022 року Олешківські піски стали військовим полігоном для ворога

23 лютого 2025 року Національний природний парк "Олешківські піски", що на Херсонщині, відзначив 17-річчя з моменту створення. Цей унікальний природний об’єкт нині залишається в окупації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Кавун.Сity" розповів детально про локацію.

Що таке "Олешківські піски"

"Олешківські піски" — це найбільший піщаний масив в Україні й один із найбільших — у Європі. Він простягається на 158 км у лівобережній частині пониззя Дніпра — від Чорного моря до Каховки.

"Олешківські піски" на мапі

Загальна площа становить близько 220 тис. гектарів.

Попри поширену назву "Олешківська пустеля", з наукової точки зору це — не пустеля, адже подібна природна зона в Україні не існує. Це — інтразональний сухостеповий ландшафт, де влітку пісок нагрівається до 70°C, а гарячі потоки повітря розганяють дощові хмари, через що опади трапляються рідко. Унікальність "Олешківських пісків" полягає в поєднанні різних типів ландшафтів, аномальних кліматичних умов та багатої біоти.

Що принесла окупація

За інформацією журналістів, з початку російського захопленя "Олешківські піски" стали військовим полігоном: там розміщують важке озброєння та ведуть обстріли Херсонщини. Також росіяни вирубують ліс навколо пісків для укріплень і окопів.

Особливо болючою є втрата захисного лісового бар’єру, який ще у 1970-80-х роках висадили навколо пісків, щоб стримати піщані бурі. За супутниковими даними "Global Forest Watch", парк втратив майже половину лісу лише за кілька місяців окупації. Проте експерти зазначають: точні масштаби екологічної шкоди наразі оцінити неможливо, але йдеться вже про втрату цінних екосистем.

Слід зазначити, що до ворожого вторгнення "Олешківські піски" були популярною туристичною локацією: тут відбувалися фестивалі, спортивні заходи, знімали кліпи та рекламні відео.

Раніше "Телеграф" писав про озеро Соледарське, яке під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було окуповане ворожими військами. У матеріалі ми розповіли про те, яким було це місце в мирні часи та чим унікальне озеро.