Рус

Унікальний природний парк перетворили на військовий об'єкт: як окупанти змінили "Олешківські піски" (фото)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
"Олешківські піски"
"Олешківські піски". Фото Херсонська ОВА

Після 2022 року Олешківські піски стали військовим полігоном для ворога

23 лютого 2025 року Національний природний парк "Олешківські піски", що на Херсонщині, відзначив 17-річчя з моменту створення. Цей унікальний природний об’єкт нині залишається в окупації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Кавун.Сity" розповів детально про локацію.

Що таке "Олешківські піски"

"Олешківські піски" — це найбільший піщаний масив в Україні й один із найбільших — у Європі. Він простягається на 158 км у лівобережній частині пониззя Дніпра — від Чорного моря до Каховки.

"Олешківські піски" на мапі

Загальна площа становить близько 220 тис. гектарів.

Попри поширену назву "Олешківська пустеля", з наукової точки зору це — не пустеля, адже подібна природна зона в Україні не існує. Це — інтразональний сухостеповий ландшафт, де влітку пісок нагрівається до 70°C, а гарячі потоки повітря розганяють дощові хмари, через що опади трапляються рідко. Унікальність "Олешківських пісків" полягає в поєднанні різних типів ландшафтів, аномальних кліматичних умов та багатої біоти.

Що принесла окупація

За інформацією журналістів, з початку російського захопленя "Олешківські піски" стали військовим полігоном: там розміщують важке озброєння та ведуть обстріли Херсонщини. Також росіяни вирубують ліс навколо пісків для укріплень і окопів.

Особливо болючою є втрата захисного лісового бар’єру, який ще у 1970-80-х роках висадили навколо пісків, щоб стримати піщані бурі. За супутниковими даними "Global Forest Watch", парк втратив майже половину лісу лише за кілька місяців окупації. Проте експерти зазначають: точні масштаби екологічної шкоди наразі оцінити неможливо, але йдеться вже про втрату цінних екосистем.

Слід зазначити, що до ворожого вторгнення "Олешківські піски" були популярною туристичною локацією: тут відбувалися фестивалі, спортивні заходи, знімали кліпи та рекламні відео.

Раніше "Телеграф" писав про озеро Соледарське, яке під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було окуповане ворожими військами. У матеріалі ми розповіли про те, яким було це місце в мирні часи та чим унікальне озеро.

Теги:
#Херсонська область #Пустеля #Окупація