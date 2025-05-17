Усе тільки розвалюється: на що три роки в окупації перетворили Кирилівку (фото, відео)

Пляжний сезон так і не розпочався

Деякі українські міста вже четвертий рік знаходять в окупації Росією, і за цей час вони перетворились на занедбані та забуті курорти. Зокрема і Кирилівка Запорізької області, яка була одним з найпопулярніших місць відпочинку.

У мережі вже показали, як це місто виглядає зараз. На відео чоловік показує пляж та шторм на морі в Кирилівці.

Однак, окрім гарних краєвидів, в око впадає відсутність людей, і це зважаючи на те, що вже майже кінець травня. Ще до повномасштабного російського вторгнення у Кирилівці сезон починався з початку травня і тривав аж до жовтня. Пляжі навіть в штормову та прохолодну погоду були наповнені людьми.

Кирилівка на мапі

Зараз же навіть в спеку в окупованому місті майже немає туристі. До того ж і сама інфраструктура Кирилівки поступово руйнується. Місцеві не раз жалілись, що так звана "влада" не займається благоустроєм населеного пункту. Це до слова добре демонструють пляжі.

Навіть на свіжому відео видно, що більша частина узбережжя закидана якимсь бетонними блоками, які поступово уносить в море. А усі пляжні кіоски, кафе та магазини вже 4 рік не працюють, адже їх утримання стало невигідним через відсутність туристів.

Кирилівка під час окупації

Кирилівка до окупації

Кирилівка під час окупації

Нагадаємо, що схожа картина спостерігається і в Скадовську, де набережна порожня, а інфраструктура виглядає занедбаною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на окупований Генічеськ без сліз не глянеш. У мережі показали, як курорт виглядає зараз.