Уникальный природный парк превратили в военный объект: как оккупанты изменили "Алешковские пески" (фото)

После 2022 Олешковские пески стали военным полигоном для врага

23 февраля 2025 года Национальный природный парк "Алешковские пески" Херсонской области отметил 17-летие с момента создания. Этот уникальный природный объект остается в оккупации с начала полномасштабного вторжения России.

"Кавун.Сity" рассказал подробно о локации.

Что такое "Алешковские пески"

Алешковские пески — это самый большой песчаный массив в Украине и один из крупнейших — в Европе. Он простирается на 158 км в левобережной части низовья Днепра — от Черного моря до Каховки.

"Алешковские пески" на карте

Общая площадь составляет около 220 тыс. гектаров.

Несмотря на распространенное название "Алешковская пустыня", с научной точки зрения это не пустыня, ведь подобная природная зона в Украине не существует. Это интразональный сухостепной ландшафт, где летом песок нагревается до 70°C, а горячие потоки воздуха разгоняют дождевые облака, из-за чего осадки происходят редко. Уникальность "Алешковских песков" состоит в сочетании разных типов ландшафтов, аномальных климатических условий и богатой биоты.

Что принесла оккупация

По информации журналистов, с начала российского увлечения "Алешковские пески" стали военным полигоном: там размещают тяжелое вооружение и ведут обстрелы Херсонщины. Также россияне вырубают лес вокруг песков для укреплений и окопов.

Особенно болезненна потеря защитного лесного барьера, который еще в 1970-80-х годах высадили вокруг песков, чтобы сдержать песчаные бури. По спутниковым данным "Global Forest Watch", парк потерял почти половину леса всего за несколько месяцев оккупации. Однако эксперты отмечают: точные масштабы экологического ущерба оценить невозможно, но речь идет уже о потере ценных экосистем.

Следует отметить, что к враждебному вторжению "Алешковские пески" были популярной туристической локацией: здесь проходили фестивали, спортивные мероприятия, снимали клипы и рекламные видео.

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