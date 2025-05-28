Таємні ядерні бази РФ потрапили у мережу: чи критично це для Росії і чи вплине на війну в Україні

Секретні плани російських ядерних військових баз потрапили у відкритий доступ

Данські та німецькі журналісти виявили плани секретних російських ядерних баз у звичайних тендерних документах. Вони переглянули понад два мільйони паперів і знайшли схеми військової бази в Оренбурзькій області. На планах видно, де саме знаходяться склади зброї, підземні ходи та навіть приміщення для військових.

Про це йдеться у спільному матеріалі данського видання Danwatch та німецького журналу Der Spiegel. Чи може бути критичним це розсекречення для Росії, хто може скористатися цією інформацією та чи позначиться ця вразливість на війні з Україною розповів "Телеграфу" військовий експерт Олег Старіков.

Експерт пояснив, що Росія зберігає ядерну зброю на 11 об'єктах по всій країні. Ці бази захищені електронними системами, автоматичними кулеметами та протиповітряною обороною.

За його словами, розкрита база в Ясному складається з кількох частин. Там є житлове містечко для солдатів, штаб, казарми, автопарк та склади. Найсекретніша частина — це ракетно-технічна база, де зберігаються ядерні боєприпаси. Туди не пускають навіть більшість військових, розповів Старіков.

Сторожова вежа на сховищі ядерної зброї біля Ясного - Der Spiegel

Експерт зазначив, що стіни таких сховищ мають товщину до двох метрів. Вони можуть витримати пряме попадання ядерної бомби потужністю 200 кілотонн.

На питання про критичність витоку Старіков відповів, що це не становить серйозної загрози. Західні країни і так знають про ці об'єкти ще з 60-70-х років.

Експерт пояснив, хто може скористатися такою інформацією. Перш за все це США, Британія, Франція та Китай — але вони вже давно знають про російські ядерні бази. Чи можуть цими даними скористатися воєнізовані терористичні угрупування? Старіков порівняв це зі штурмом американського Форт-Ноксу, де зберігається золото — практично неможливо.

Щодо впливу на війну в Україні експерт був категоричний. Ця інформація взагалі не має відношення до конфлікту з Україною або використання тактичної ядерної зброї.

"Це стосується тільки (ймовірної — Ред.) великої війни між Росією і США", — пояснив Старіков. За його словами, такі дані важливі лише для стратегічної ядерної війни найвищого рівня.

Підсумовуючи, експерт висловив жаль, що спецслужби (Німеччини та Данії — Ред.) не знайшли спільної мови із журналістами і не взяли ці документи для аналізу. На його думку, військові спеціалісти могли б знайти корисну інформацію, яка б помогла у вирішені військових завдань в можливих майбутніх конфліктах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Європі відповіли на ядерні залякування від Путіна. Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликає не піддаватися паніці через ядерні загрози Росії.