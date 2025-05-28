Тайные ядерные базы РФ попали в сеть: критично ли это для России и повлияет ли на войну в Украине
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Секретные планы российских ядерных военных баз попали в открытый доступ
Датские и немецкие журналисты обнаружили планы секретных российских ядерных баз в обычных тендерных документах. Они просмотрели более двух миллионов бумаг и нашли схемы военной базы в Оренбургской области. На планах видно, где находятся склады оружия, подземные ходы и даже помещения для военных.
Об этом говорится в материале датского издания Danwatch и немецкого журнала Der Spiegel. Может ли быть критическим это рассекречивание для России, кто может воспользоваться этой информацией и скажется ли эта уязвимость на войне с Украиной, рассказал "Телеграфу" военный эксперт Олег Стариков.
Эксперт пояснил, что Россия хранит ядерное оружие на 11-ти объектах по всей стране. Эти базы защищены электронными системами, автоматическими пулеметами и противовоздушной обороной.
По его словам, раскрытая база в Ясном состоит из нескольких частей. Там есть жилой городок для солдат, штаб, казармы, автопарк и склады. Самая секретная часть – это ракетно-техническая база, где хранятся ядерные боеприпасы. Туда не пускают даже большинство военных, рассказал Стариков.
Эксперт отметил, что стены таких хранилищ имеют толщину до двух метров. Они могут выдержать прямое попадание ядерной бомбы мощностью 200 килотонн.
На вопрос о критичности утечки Стариков ответил, что это не представляет серьезной угрозы. Западные страны и так знают об этих объектах еще с 60-70-х годов.
Эксперт объяснил, кто может воспользоваться такой информацией. Прежде всего, США, Британия, Франция и Китай — но они уже давно знают о российских ядерных базах. Могут ли этими данными воспользоваться военизированные террористические группировки? Стариков сравнил это со штурмом американского Форт-Нокса, где хранится золото — практически невозможно.
Относительно влияния на войну в Украине эксперт был категоричен. Эта информация вообще не имеет отношения к конфликту с Украиной или использованию тактического ядерного оружия.
"Это касается только (вероятной — Ред.) великой войны между Россией и США", — пояснил Стариков. По его словам, такие данные важны только для стратегической ядерной войны самого высокого уровня.
Подытоживая, эксперт выразил сожаление, что спецслужбы (Германии и Дании — Ред.) не нашли общего языка с журналистами и не взяли эти документы для анализа. По его мнению, военные специалисты могли бы найти полезную информацию, которая помогла бы в решении военных задач в возможных будущих конфликтах.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Европе ответили на ядерные запугивание от Путина. Экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте призывает не поддаваться панике из-за ядерных угроз России.