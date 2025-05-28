Тайные ядерные базы РФ попали в сеть: критично ли это для России и повлияет ли на войну в Украине

Секретные планы российских ядерных военных баз попали в открытый доступ

Датские и немецкие журналисты обнаружили планы секретных российских ядерных баз в обычных тендерных документах. Они просмотрели более двух миллионов бумаг и нашли схемы военной базы в Оренбургской области. На планах видно, где находятся склады оружия, подземные ходы и даже помещения для военных.

Об этом говорится в материале датского издания Danwatch и немецкого журнала Der Spiegel. Может ли быть критическим это рассекречивание для России, кто может воспользоваться этой информацией и скажется ли эта уязвимость на войне с Украиной, рассказал "Телеграфу" военный эксперт Олег Стариков.

Эксперт пояснил, что Россия хранит ядерное оружие на 11-ти объектах по всей стране. Эти базы защищены электронными системами, автоматическими пулеметами и противовоздушной обороной.

По его словам, раскрытая база в Ясном состоит из нескольких частей. Там есть жилой городок для солдат, штаб, казармы, автопарк и склады. Самая секретная часть – это ракетно-техническая база, где хранятся ядерные боеприпасы. Туда не пускают даже большинство военных, рассказал Стариков.

Сторожевая башня на хранилище ядерного оружия возле Ясного — Der Spiegel

Эксперт отметил, что стены таких хранилищ имеют толщину до двух метров. Они могут выдержать прямое попадание ядерной бомбы мощностью 200 килотонн.

На вопрос о критичности утечки Стариков ответил, что это не представляет серьезной угрозы. Западные страны и так знают об этих объектах еще с 60-70-х годов.

Эксперт объяснил, кто может воспользоваться такой информацией. Прежде всего, США, Британия, Франция и Китай — но они уже давно знают о российских ядерных базах. Могут ли этими данными воспользоваться военизированные террористические группировки? Стариков сравнил это со штурмом американского Форт-Нокса, где хранится золото — практически невозможно.

Относительно влияния на войну в Украине эксперт был категоричен. Эта информация вообще не имеет отношения к конфликту с Украиной или использованию тактического ядерного оружия.

"Это касается только (вероятной — Ред.) великой войны между Россией и США", — пояснил Стариков. По его словам, такие данные важны только для стратегической ядерной войны самого высокого уровня.

Подытоживая, эксперт выразил сожаление, что спецслужбы (Германии и Дании — Ред.) не нашли общего языка с журналистами и не взяли эти документы для анализа. По его мнению, военные специалисты могли бы найти полезную информацию, которая помогла бы в решении военных задач в возможных будущих конфликтах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Европе ответили на ядерные запугивание от Путина. Экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте призывает не поддаваться панике из-за ядерных угроз России.