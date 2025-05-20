США не на жарт стурбовані? Росія модернізує свою ядерну зброю

Сполучені Штати вже вдаються до певних дій

У США продовжують роботу з ядерної модернізації першої гравітаційної бомби В61-13. Це відбувається на тлі того, що Росія посилено модернізує свій ядерний потенціал та гіперзвукову зброю нового покоління, а також космічні можливості, які становлять загрозу для Сполучених Штатів.

Про це заявили в американських ВПС, пише Army Recognition. Зазначається, що Росія розробляє та розгортає низку засобів протидії у космічному просторі. Сюди, на думку ВПС, входять наземні, повітряні та орбітальні протисупутникові системи, лазерна зброя, системи РЕБ та кіберможливості, що загрожують військовим та космічним об’єктам подвійного призначення.

"Росія продовжує приділяти посилену увагу модернізації та розробці стратегічної та оперативно-тактичної ядерної зброї, яка дозволить їй тримати під загрозою територію США, особливо за допомогою гіперзвукової та іншої зброї наступного покоління", — зазначає керівництво ВПС, подане до комітету зі збройних служб сенату США.

Зазначається, що рішення продовжити розробку ядерної зброї США, як-от B61-13, глибоко вкорінене в геополітичному контексті ядерного стримування.

Як заявив держсекретар Кріс Райт, це досягнення "сигналізує про американську силу нашим противникам і союзникам", зміцнюючи стримування та гарантуючи, що Сполучені Штати залишаються готовими протистояти сучасним загрозам за допомогою надійної та ефективної ядерної відповіді.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія розглядає можливість розмістити ядерну зброю в космосі — в НАТО стривожені її наміри. Генсек Альянсу Марк Рютте назвав цей розвиток подій "тривожним".