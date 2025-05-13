В Європі відповіли на ядерні залякування від Путіна. Чи є в них небезпека?

В Литві закликали не боятися ядерних залякувань глави РФ

Так звана "ядерна парасолька" активно обговорюється у Європі через регулярні погрози ядерною зброєю президента Росії Володимира Путіна. Проте експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликає не піддаватися паніці через ядерні загрози Росії.

Як пише Delfi, на її думку, цей стримуючий чинник уже застарів. Зараз існують більш небезпечні ризики.

Ядерні погрози застаріли

"Таке стримування – вже застаріла доктрина. Ефективність ядерного стримування була ефективною після Другої світової війни, під час Холодної війни, але не зараз. Зараз є багато інших загроз та інших форм загроз, які є небезпечнішими за ядерну зброю", — заявила Грибаускайте.

За її словами, не треба боятися та звертати увагу на ядерні погрози РФ. Це — застарілий інструмент.

"Не треба боятися і не треба звертати уваги. Це застарілий інструмент, чого боятися? Росіяни самі бояться ядерної зброї, то нехай бояться. Ніяка парасолька не допоможе, тому що зараз зовсім інша зброя, зовсім інший характер війни. Ядерна зброя вже нікого не налякає", — наголосила вона.

Як повідомляв "Телеграф", президент Франції Еммануель Макрон запропонував розширити "ядерну парасольку" Франції на своїх європейських союзників. Франція єдина країна ЄС, що має ядерну зброю. В арсеналі Парижа близько 300 ядерних боєголовок.