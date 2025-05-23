Відлуння Холодної війни: Росія розгортає арсенал ядерних ракет "повітря-повітря", в США стривожені

Російські ракети нагадують озброєння, яке мав Радянський Союз під час Холодної війни

Росія вперше з часів Холодної війни розгортає ядерні ракети класу "повітря-повітря", оснащені ядерними боєголовками. Це розгортання відбувається на тлі вторгнення російського режиму в Україну та безпрецедентного рівня напруженості між Росією та західними країнами.

Про це пише видання Newsweek із посиланням на звіт, який оприлюднило Управління оборонної розвідки (DIA) Пентагону. Зазначається, що ракети нагадують озброєння, яке мав Радянський Союз під час Холодної війни, але нова версія адаптована під використання новітніми російськими бойовими літаками: мова може йти про "спеціальний варіант" авіаційної ракети Р-37 – Р-37М, яку можуть нести МіГ-31БМ, Су-30СМ, Су-35 та, можливо, Су-57.

"Хоча ракети класу "повітря-повітря" з ядерною зброєю були частиною арсеналу Радянського Союзу під час Холодної війни, про їхній поточний статус у складі Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії відомо мало, що робить розкриття інформації ще більш інтригуючим", – сказано у матеріали.

При цьому про розгортання такого озброєння було відомо щонайменше з 2018 року, написав директор Проєкту ядерної інформації аналітичного центру Федерації американських вчених (FAS) Ганс Крістенсен. Проте, за його словами, "магічним чином" ця зброя зникала з публікацій Міністерства оборони США щодо російського ядерного арсеналу всі ці роки.

Ракети класу "повітря-повітря" виникли в часи, коли серед інших засобів доставки ядерної зброї до території ймовірного супротивника розглядалися ескадри важких стратегічних бомбардувальників, що несли на борту авіабомби з ядерною бойовою частиною. Такими ракетами планувалося знищувати у повітрі формування бомбардувальників, які спробують атакувати великі міста та важливі військові об'єкти. Поява міжконтинентальних балістичних носіїв боєголовок значно знизила актуальність ядерних ракет "повітря-повітря", а розвиток протиповітряної оборони призвів до зникнення самої ідеї про те, що формування стратегічних бомбардувальників здатне розбомбити хоч щось. Самі ракети теж змінилися: від величезних ракет наземних систем ППО перейшли до спроб встановлювати ядерну БЧ на невеликі ракети для літаків.

"Відсутність необхідності підходити до зони дії осколково-вибухової боєголовки ракети для збиття цілі може розглядатися як перевага в сучасну епоху, можливо, проти малопомітних літаків, які можна виявити, але важко зафіксувати, особливо невеликим радаром на ракеті під час її кінцевої фази атаки. Інша можливість полягає в тому, що ракети класу "повітря-повітря" з ядерною зброєю можуть бути використані для протидії роям дронів або хвилям крилатих ракет", – зазначає видання.

Зазначимо, тим часом так звана "ядерна парасолька" активно обговорюється у Європі через регулярні погрози ядерною зброєю президента Росії Володимира Путіна. Проте експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликає не піддаватися паніці через ядерні загрози Росії.

Як повідомляв "Телеграф", президент Франції Еммануель Макрон запропонував розширити "ядерну парасольку" Франції на своїх європейських союзників. Франція єдина країна ЄС, що має ядерну зброю. В арсеналі Парижа близько 300 ядерних боєголовок.