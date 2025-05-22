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Росія розробила нові "суперсмертоносні" ракети: як вони виглядають і чим особливі (фото)

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Росія створила нові ракети, стверджує американська розвідка Новина оновлена 22 травня 2025, 13:53
Росія створила нові ракети, стверджує американська розвідка. Фото Колаж, "Телеграф"

Міноборони США попереджає про нові російські ядерні ракети для авіації

Американська розвідка повідомила про розширення російського ядерного арсеналу за рахунок нових ракет "повітря-повітря" з ядерними бойовими частинами. Такі ракети призначені для винищувачів і можуть становити додаткову загрозу для авіації противника. Втім, це не є чимось новим для Росії.

Розвідувальне управління міноборони США опублікувало звіт "2025 Worldwide Threat Assessment", де серед нових загроз з боку Росії згадало розвиток цього типу озброєння. Подібні ракети з ядерними зарядами створювались ще за радянських часів, і ще тоді вважались застарілими. Проте в РФ зараз чомусь вирішили витратити мільйони на розвиток подібного озброєння. Про це пише Defence Express.

Які ракети вже існують

МіГ-31 зі старими Р-33 - фото

Росія зараз має на озброєнні далекобійну ракету Р-33 з ядерною бойовою частиною, яку розробили ще у 70-х роках. Цю ракету прийняли на озброєння у 1981 році, і вона призначена для винищувачів МіГ-31. Росіяни публічно продемонстрували її влітку минулого року.

Базова версія Р-33 має дальність пуску 120 кілометрів з напівактивним радіолокаційним наведенням. Модифікація Р-33С (якщо вона дійсно існує) з активною радіолокаційною головкою самонаведення може вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Вага звичайної бойової частини становить 55 кілограмів, що дозволяє розмістити малопотужний ядерний заряд до 5 кілотонн.

Нові розробки

Основним кандидатом на роль сучасної ядерної ракети "повітря-повітря" вважається Р-37, також відома як РВВ-БД. Її розробку почали ще в СРСР, але завершили лише у 2010-х роках і прийняли на озброєння у 2014 році. Ракета має дальність ураження 200-300 кілометрів для версії Р-37М.

Р-37 оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення і має бойову частину вагою 60 кілограмів. Цю ракету інтегровано до винищувачів МиГ-31 та Су-35, і росіяни регулярно використовують її проти літаків Повітряних сил ЗСУ з 2022 року. Втім, українські пілоти оцінюють реальну бойову дальність цієї ракети значно менше, ніж стверджують російські пропагандисти.

Підвіска під МиГ-31БМ ракет Р-33 із ядерним спорядженням, літо 2024 року

Ще одним можливим варіантом є ракета КС-172 з дальністю до 400 кілометрів, створена на базі ракети 9М83 від зенітного комплексу С-300В. Ця двоступенева ракета має бойову частину вагою 50 кілограмів і активну радіолокаційну головку, яка захоплює ціль на дальності 80-100 кілометрів. Носіями КС-172 мають стати винищувачі Су-35 та Су-57.

Практичне застосування

Ракета Р-37, як заявляють у РФ

Ракети "повітря-повітря" з ядерними бойовими частинами розроблялись ще за часів Холодної війни для боротьби з групами стратегічних бомбардувальників. Подібні системи мали не лише в СРСР, а й у США, зокрема зенітні ракети Bomarc з дальністю до 800 кілометрів. Ядерний заряд дозволяв розв'язати питання точності і уразити всю групу літаків одним пострілом.

Сьогодні літаки можуть атакувати у розосередженому порядку, а не тільки тісними групами. Росія все ж інвестує кошти у подальший розвиток цих систем озброєння.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про українську ракету "Трембіта". В ударну ракету будуть вбудовувати електроніку для точного наведення.

Теги:
#Росія #Озброєння #Ракета #МіГ-31 #МіГ-31К