Росія розробила нові "суперсмертоносні" ракети: як вони виглядають і чим особливі (фото)

Міноборони США попереджає про нові російські ядерні ракети для авіації

Американська розвідка повідомила про розширення російського ядерного арсеналу за рахунок нових ракет "повітря-повітря" з ядерними бойовими частинами. Такі ракети призначені для винищувачів і можуть становити додаткову загрозу для авіації противника. Втім, це не є чимось новим для Росії.

Розвідувальне управління міноборони США опублікувало звіт "2025 Worldwide Threat Assessment", де серед нових загроз з боку Росії згадало розвиток цього типу озброєння. Подібні ракети з ядерними зарядами створювались ще за радянських часів, і ще тоді вважались застарілими. Проте в РФ зараз чомусь вирішили витратити мільйони на розвиток подібного озброєння. Про це пише Defence Express.

Які ракети вже існують

МіГ-31 зі старими Р-33 - фото

Росія зараз має на озброєнні далекобійну ракету Р-33 з ядерною бойовою частиною, яку розробили ще у 70-х роках. Цю ракету прийняли на озброєння у 1981 році, і вона призначена для винищувачів МіГ-31. Росіяни публічно продемонстрували її влітку минулого року.

Базова версія Р-33 має дальність пуску 120 кілометрів з напівактивним радіолокаційним наведенням. Модифікація Р-33С (якщо вона дійсно існує) з активною радіолокаційною головкою самонаведення може вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Вага звичайної бойової частини становить 55 кілограмів, що дозволяє розмістити малопотужний ядерний заряд до 5 кілотонн.

Нові розробки

Основним кандидатом на роль сучасної ядерної ракети "повітря-повітря" вважається Р-37, також відома як РВВ-БД. Її розробку почали ще в СРСР, але завершили лише у 2010-х роках і прийняли на озброєння у 2014 році. Ракета має дальність ураження 200-300 кілометрів для версії Р-37М.

Р-37 оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення і має бойову частину вагою 60 кілограмів. Цю ракету інтегровано до винищувачів МиГ-31 та Су-35, і росіяни регулярно використовують її проти літаків Повітряних сил ЗСУ з 2022 року. Втім, українські пілоти оцінюють реальну бойову дальність цієї ракети значно менше, ніж стверджують російські пропагандисти.

Підвіска під МиГ-31БМ ракет Р-33 із ядерним спорядженням, літо 2024 року

Ще одним можливим варіантом є ракета КС-172 з дальністю до 400 кілометрів, створена на базі ракети 9М83 від зенітного комплексу С-300В. Ця двоступенева ракета має бойову частину вагою 50 кілограмів і активну радіолокаційну головку, яка захоплює ціль на дальності 80-100 кілометрів. Носіями КС-172 мають стати винищувачі Су-35 та Су-57.

Практичне застосування

Ракета Р-37, як заявляють у РФ

Ракети "повітря-повітря" з ядерними бойовими частинами розроблялись ще за часів Холодної війни для боротьби з групами стратегічних бомбардувальників. Подібні системи мали не лише в СРСР, а й у США, зокрема зенітні ракети Bomarc з дальністю до 800 кілометрів. Ядерний заряд дозволяв розв'язати питання точності і уразити всю групу літаків одним пострілом.

Сьогодні літаки можуть атакувати у розосередженому порядку, а не тільки тісними групами. Росія все ж інвестує кошти у подальший розвиток цих систем озброєння.

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