Чому Україна "заплатила" ракетами за "дружбу" з США? Кулеба пояснив, чи можливо було зберегти ядерну зброю

В той час Україна була впевнена, що отримала вигідну угоду

Після набуття незалежності Україна не могла зберегти ядерну зброю, але мала можливість виторгувати більшу ціну ніж 400 млн доларів та "дружба" з США й іншими країнами Заходу.

Це цілком залежало від керівників країни та їх здатності вести перемовини. Такою думкою колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба України поділився в етері "Телебачення Торонто".

"Чи могли керівники України виторгувати більшу ціну за цю зброю? Могли. Це вже питання до переговорів, того, як вони були проведені", – сказав Кулеба.

Він нагадав, що новонароджена країна одразу була в стані економічного та суспільного "напіврозпаду".

"І, звісно, на той момент 400 млн доларів. І ми ж не просто гроші отримали. Ми ж вважали, що ми "купили дружбу", поміняли, "заплатили" ракетами за "дружбу" Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, які ніколи не дозволять Росії нічого з нами зробити", – пояснив ексміністр.

Він додав, що в ті часи Україна була глибоко інфільтрована або прорадянські налаштованими елементами у військовій та науково-технічній галузях, або відвертими агентами Російської Федерації.

"Тому їм влаштувати у нас ядерний інцидент і звинуватити нас в тому, що ми не здатні дбати про цю зброю, і це — граната в руках мавпи, було зробити просто в один клік", – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, останнім часом російська пропаганда розганяє наратив про те, що ядерна зброя, яку Україна отримала після розвалу СРСР, була зовсім не українською. Ситуація дійшла до того, що інформацію про це почав повторювати навіть спецпредставник президента США Річард Гренелл.