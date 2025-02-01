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Українські журналісти "здали" росіянам важливий воєнний об’єкт. Деталі скандалу

Автор
Євген Устименко
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Росіяни швидко вчаться на помилках українців Новина оновлена 01 лютого 2025, 12:05
Росіяни швидко вчаться на помилках українців. Фото Колаж "Телеграфу"

Волонтер обрушився на тих, хто не дотримується режиму "інформаційної тиші"

Російська Федерація дуже швидко вчиться на помилках у війні з Україною. Вона робить висновки з попередніх невдач і не соромиться переймати все найкраще в українців.

Про це у Facebook написала відома українська волонтерка та засновниця "Victory Drones" Марія Берлінська. Вона озвучила конкретний приклад, коли українським журналістам краще "тримати язика за зубами".

Так, у Тернополі відкрився центр з безпілотних літальних апаратів. Замість того, щоб дотримуватись "інформаційної тиші" — про це готують цілий матеріал у "Суспільне Тернопіль".

Росіяни знаходять цей матеріал і публікують у своїх Telegram-каналах про чергову так звану "законну ціль". Також автори цих Telegram-пабліків із глузуванням "дякують" українським журналістам та волонтерам за "злив" даних.

"На виході план не просто вдарити по об'єкту, знищити людей і обладнання. А запустити ще одну хвилю хейту і розколу в суспільстві", — написала Берлінська. Вона згадала про удар по Чернігову влітку 2023 року. Тоді ракета комплексу "Іскандер" вибухнула біля Чернігівського обласного музично-драматичного театру, де відбулася закрита зустріч виробників безпілотників.

В результаті загинули 7 людей, постраждали понад 100 людей.

Для того, щоб уникнути нових жертв, треба не знімати і не публікувати в Інтернеті подібні матеріали, вважає Берлінська.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 9 січня, російські війська атакували Харків дроном "Молнія".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Інформаційна війна #Марія Берлінська