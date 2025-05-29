Известная украинская волонтерка едва не попала в скандал из-за данных о производителях БПЛА: как она объяснила свои действия

Волонтер объяснила, что враг и так знает всю выложенную в публичный доступ информацию, но многие с ней не согласились

Известная украинская волонтер Мария Берлинская, ранее писавшая о том, как украинские журналисты "сдают" военные объекты россиянам, попала в скандал, выложив у себя в канале список контактов производителей беспилотников и комплектующих к ним (а также школ пилотов БПЛА и других касающихся предприятий и учреждений). Справедливости ради, это был пост не ее авторства, а репост из канала Victory Drones, однако все равно хейта в свой адрес Берлинска получила немало.

Скандал разразился после того, как ряд украинских блогеров и медийщиков (в том числе Игорь Лаченков, экс-начштаба "Азова" Богдан Кротевич и другие) обратила внимание на то, что российский малоизвестный канал, позиционирующий себя как "OSINT", поблагодарил Берлинскую за репост. Там открыто заявили, что якобы ведут работу по установлению всех причастных к производству БПЛА в Украине предприятий и, мол, очень благодарны Берлинской за предоставленную информацию.

После этого под постом на канале Берлинской появились сотни гневных комментариев от украинцев. Берлинскую спрашивают, для кого была собрана эта информация, вспоминают выставку дронов в Чернигове в августе 2023 года, о которой было известно заранее и куда российский режим ударил ракетой во время мероприятия, и возмущаются тем, что потом страдают украинские предприятия ВПК.

Сама Берлинская объяснила, что в таблице, которую она репостнула, только та информация, которую просили включить производители, школы и мастерские – то есть, те данные, которые можно найти в интернете. В следующем сообщении она добавила, что это не идет ни в какое сравнение с тем, что в Украине три года были открыты государственные реестры с данными военных предприятий, а спровоцировавший скандал российский канал уже много месяцев "работает" именно против Берлинской. Таким образом, распространение этого скандала работает исключительно в интересах россиян.

"Отвечаю всем и сразу — таблица с этими контактами стара, как мир. И, конечно, русня о ней давно знает. Информация в ней только та, которую производители, школы, мастерские сами попросили в нее включить. То есть только та информация, которая есть в публичном доступе… Всем известно, что таблица публичная и враг о ней знает. Более того, за основу взяты те данные, которые были у врага. Таким образом, волонтеры сделали то, что не сделало государство. Государство же три года держало открытыми реестры. Где были настоящие адреса производств. Чувствуете разницу? Малоизвестный российский канал на пару тысяч подписчиков месяцами пытается выбить меня лично и волонтеров Victory Drones из игры. Очень смешно и примитивно – постят информацию, нарытую в открытых источниках и повсюду приписывают, что это Берлинская им слила", – отметила она.

Впрочем, многие медийные личности с Берлинской не согласны. Они считают, что таким образом облегчается задача для российской агентуры, которой сейчас значительно меньше, чем в 2022 году, но она все равно остается, а также облегчается задача для российского OSINT – разведки через открытые источники. Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, например, подтвердила, что россияне потеряли много разведывательных возможностей, а потому активно работают именно через OSINT, от которого в начале войны возвращали носы.

"У нас в 2022-2023 хорошо почистили российскую агентуру. И мы сейчас очень переоцениваем развод возможности россиян. Да, их агенты здесь есть, как и искренние любители раши, но не так много, как было до 2022 и не так глубоко интегрированные. Им реально трудно даже устанавливать прилеты, пока мы сами не напишем куда прилетело. Россияне действительно работают по нашим открытым источникам. Действительно сидят несколько управлений и разных ведомств и целый день все изучают в наших соцсетях и СМИ. Более того, читают на языке оригинала — без гугл-переводчика, потому что они уже давно набрали на работу предателей. Аргумент — что россияне и без нас все знают — ошибочен. Без нас и без нашей публичной активности они многое не знают", – отметила она.

Похожее мнение высказал военный "Алекс", ведущий канал "Офицер". Он подчеркнул, что да, возможно, это открытая информация в публичном доступе, но выкладывание таких списков – это фактически приглашение для россиян присмотреться внимательнее к тем или иным районам Украины.

"Знаете, это мне просто напоминает такую ситуацию, когда у противника есть куча данных и координат, куда можно было бы въе…, а мы просто отдельным маркером выделяем важный объект и рассказываем почему он важен. Так может и действительно то все есть в открытом доступе, но зачем оказывать услугу и лишний раз тыкать пальцем, что вот там для нас что-то важное?.. Может туда никто и не ударит ни по кому ракетой, может и действительно там не по чему ударять, но определенный вектор может быть задан, который значительно может упростить для врага процесс поиска информации, в этом бляха вся суть", – пояснил он.

Бывший начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич также согласился с тем, что система "противник и так знает, поэтому можно постить" не работает. Российские разведывательные ведомства – ФСБ, ГРУ, ССО и другие – часто не имеют собственных аналитиков и OSINTеров, а взаимодействие между ними традиционно оставляет желать лучшего. Но почти все они имеют свои агентурные сети в Украине, поэтому обнародование таких списков с чувствительными данными фактически делает часть работы за врага.

"То есть, по сути, ты сам делаешь работу за врага: "Привет, держи список". Со своей стороны, какое-то другое подразделение противника, занимающееся другим направлением видит, что именно в этом районе у него есть "законсервированный агент", способный, например, заминировать объект. И тут же — вот тебе вся необходимая информация. Каждый военный это понимает, поэтому мне даже сложно описывать столь логичную очевидную информацию. Но когда подобные ситуации случаются не в первый раз — это уже повод для реакции со стороны ответственных органов", – сказал он.

Политический обозреватель Александр Нотевский возмутился, что этот список выложил человек, ранее писавший о проигрыше россиянам "из-за тупости и безответственности", сказав, что "вопрос, ради чего упрощать осинт врагу на несколько шагов и десятки человеко-часов остается открытым". А журналист Юрий Богданов отметил, что удалил сообщение о Берлинской, где раскритиковал ее действия. Но не потому, что Берлинская права.

"Сообщение о Берлинской удалил. Подождем, когда она, ничего о собственной коммуникации не поняв, устроит что-то вроде черниговской выставки. Может тогда все же дойдет. Желательно, до СБУ", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что РФ скоро сможет запускать 1000+ "Шахедов" в сутки. Волонтер Мария Берлинская говорит, что если не развивать военные технологии, то в Украине ничего не останется. Западные СМИ подтверждают, что такой сценарий вполне возможен.