Замок Любарта: чому народжений з великого кохання він став місцем жахливих привидів

Там панує неповторна атмосфера

Замки України не лише вражають красою, але й зберігають чимало таємниць. Наприклад, замок Любарта у місті Луцьк сповнений легенд та оповитий містикою — а тим часом українці бачать його зображення ледь не щодня.

Саме В'їзна вежа замку Любарта зображена на купюрі у 200 грн. Історія замка починається у 14 столітті, розповідає фотограф Катерини Іщук у своєму блозі.

Замок Любарта був побудований на знак кохання

Литовський князь Дмитрій-Любарт взяв собі за дружину волинську княжну на ім’я Буша (Агрипіна). Він вирішив увіковічити своє кохання та побудувати для дружини замок з трьома вежами, що сполучалися одна з одною кам’яними мурами та символізували нескінченність та щирість його почуттів. Кожна мала назву (В’їзна або Любартова, Владича і Стирова) та була знаком Віри, Надії та Любові.

Проте молода дружина рано померла та не встигла побачити замок. Любарт дуже тужив за Бушею та продовжив будівництво.

Привид вбитої дівчини блукає замком

За легендами, молода дівчина, на ім'я Оксана, полонила серце коменданта фортеці, проте він не знайшов взаємності. За це він жорстоко помстився дівчині — солдати вбили її, розрубали тіло та викинули в річку. З того часу замком Любарта нібито блукає привид жінки.

Дехто переповідає, що коли в міжвоєнний період у замку стояв військовий гарнізон, траплялося, що зранку знаходили мертвих солдатів зі спотвореними обличчями. Є версія, що це Оксана мстилася людям у військовій формі за те, що зробили з нею.

Прилади для тортур та склепи у підземеллі

Також розповідають, що під замком є підземелля, які місцями сягають вглиб на два поверхи. За легендами, був і третій ярус, де утримували в'язнів і катували полонених.

Під час розкопок виявили кімнати з приладами для тортур та черепами. Найбільш загадковою знахідкою став склеп молодої дівчини Магдалени. Його нібито неможливо сфотографувати — зображення зникають, залишається лише біла пляма.

Побачити таємничий склеп на власні очі може кожен. В сезон у підземеллі проводять екскурсії.

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